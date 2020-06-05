"Что вы, никогда женскую грудь не видели?": девушка два месяца встречала курьеров топлесс

Доставить радость курьерам весьма необычным способом решила 24-летняя актриса из Москвы. На протяжении двух месяцев она встречала доставщиков еды топлесс, скрыв лицо медицинской маской. Видео, в котором девушка собрала самые яркие реакции гостей, было опубликовано сегодня, 5 июня, на YouTube-канале #ХэвиРейн.

- Вообще это была совместная акция, - рассказала «Комсомолке» создательница канала, петербургская актриса Мария Рейн. - Однажды у меня был такой случай: я заказала еду на дом, но курьер пришел очень рано — гораздо раньше, чем должен был. Я в это время принимала в душ, так что встречать его вышла в одном полотенце. Он сразу заулыбался, стал таким радостным. И я подумала - «Боже, я всего лишь в полотенце, а он уже улыбнулся!»

Реакции были самые разные - от стеснения и ступора до наглых попыток войти в квартиру. Фото: скриншот YouTube

Так родилась идея «эстетической благодарности» курьерам за их нелегкий труд. Правда, воплощать ее в жизнь Мария лично не стала, а доверила дело своей подруге из Москвы. Сама девушка предпочитает сохранять инкогнито — как объяснила наша собеседница, она профессиональная актриса, так что не хотела бы лишней публичности.

- Конечно, люди за два месяца попадались очень разные, - призналась Мария. - Наверное, можно поделить их примерно как «шестьдесят на сорок»: шестьдесят процентов нормальных и сорок процентов тех, кто вел себя неадекватно. Кто-то просто стеснялся и впадал в ступор, кто-то просил сфотографироваться. Кто-то пытался потрогать, а однажды был случай, когда курьер настаивал на том, что сам заплатит до еду и доставку, лишь бы его пустили в квартиру. Неприятно, конечно - что вы, в самом деле, женскую грудь никогда не видели?

Главная героиня ролика - 24-летняя актриса из Москвы. Фото: скриншот YouTube

Девушки это, конечно, предвидели, поэтому подруга Марии заранее озаботилась собственной безопасностью: встречая очередного курьера, всегда держала у двери перцовый баллончик. По счастью, до откровенного криминала дело не дошло, так что опыт получился, скорее, положительный.

- Стеснения, в общем-то, особого у нее не было, - продолжает девушка. - Мы же актрисы, нас с первого-второго курса учат, что твое тело — это твой инструмент. И ты должен быть готов ко всему — в том числе, например, к каким-то съемкам в обнаженном виде. Страх — да, страх был.

Кое-кто даже делал с девушкой фото на память. Фото: скриншот YouTube

Всего подруга Марии за те два месяца, что длилась акция, успела «осчастливить» около шестидесяти курьеров. Сейчас инициативу решено было закрыть.