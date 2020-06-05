2020-06-05T20:14:43+03:00
Общество

Открытие магазинов в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020: как будут работать и кто сможет посещать

Стало известно, что 8 июня 2020 года в Санкт-Петербурге запланировано открытие магазинов после карантина, в городе заработают непродовольственные магазины с площадью до 400 «квадратов»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" узнала, как будут работать непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020."Комсомолка" узнала, как будут работать непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Случилось то, чего горожане так долго ждали – власти одобрили открытие магазинов в Санкт-Петербурге после карантина с 8 июня 2020 года. Очередные послабления по режиму самоизоляции принял губернатор Александр Беглов, подписав 5 июня соответствующее постановление.

Какие магазины возобновят работу в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020 года? Речь идет о непроводовольственных магазинах. Исключения составят ТРЦ и ТЦ, - они в список не попали, их откроют позже. Поэтому все магазины, что находятся внутри центров, по-прежнему остаются закрытыми.

КОНКРЕТНО

Что еще откроется в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020 года:

- Объекты розничной торговли, площадь торгового зала которых не превышает больше 400 квадратных метров. У таких магазинов должен быть отдельный уличный вход для горожан. Также посетителей не должно быть больше, чем 1 человек на 4 «квадрата». Увы, примерочные в магазинах одежды все еще останутся закрытыми.

- Организации-застройщики, продающие нежилые и жилые помещения или машиноместа (последнее – лишь по предварительной записи).

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге откроются с 8 июня 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге откроются с 8 июня 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Автомобильные салоны. Важное ограничение – обслуживать петербуржцев можно лишь по предварительной записи.

С автодилеров потребуют регулярно дезинфицировать выставочные машины, отказаться от тестовых поездок и пускать внутрь салона не больше 10 человек для соблюдения социальной дистанции, а также выдавать посетителям маски и перчатки.

- Чтобы возобновить торговлю, автомобильным салонам необходимо уведомить о своем решении комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, прилагая разработанный стандарт безопасности, - дополняют в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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