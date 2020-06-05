Открытие магазинов в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020: как будут работать и кто сможет посещать

Случилось то, чего горожане так долго ждали – власти одобрили открытие магазинов в Санкт-Петербурге после карантина с 8 июня 2020 года. Очередные послабления по режиму самоизоляции принял губернатор Александр Беглов, подписав 5 июня соответствующее постановление.

Какие магазины возобновят работу в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020 года? Речь идет о непроводовольственных магазинах. Исключения составят ТРЦ и ТЦ, - они в список не попали, их откроют позже. Поэтому все магазины, что находятся внутри центров, по-прежнему остаются закрытыми.

КОНКРЕТНО

Что еще откроется в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020 года:

- Объекты розничной торговли, площадь торгового зала которых не превышает больше 400 квадратных метров. У таких магазинов должен быть отдельный уличный вход для горожан. Также посетителей не должно быть больше, чем 1 человек на 4 «квадрата». Увы, примерочные в магазинах одежды все еще останутся закрытыми.

- Организации-застройщики, продающие нежилые и жилые помещения или машиноместа (последнее – лишь по предварительной записи).

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге откроются с 8 июня 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Автомобильные салоны. Важное ограничение – обслуживать петербуржцев можно лишь по предварительной записи.

С автодилеров потребуют регулярно дезинфицировать выставочные машины, отказаться от тестовых поездок и пускать внутрь салона не больше 10 человек для соблюдения социальной дистанции, а также выдавать посетителям маски и перчатки.

- Чтобы возобновить торговлю, автомобильным салонам необходимо уведомить о своем решении комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, прилагая разработанный стандарт безопасности, - дополняют в пресс-службе Смольного.