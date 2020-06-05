Список улиц, которые отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2020 году

«Она меня бросила, но я ее простила»: иностранка пытается отыскать свою непутевую мать в Новосибирске

Девушка знает, что ее родительница пьет и потеряла квартиру, но все-таки хочет помочь ей. А еще мечтает впервые увидеть младшего брата