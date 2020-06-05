Список улиц, которые отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2020 году
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН
Клинский пр.
Калинкин пер.
наб. Обводного кан. от Подъездного пер. до ул. Циолковского (нечетная сторона)
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Тучков пер.
наб. р. Смоленки (нечетная сторона) от Уральской ул. до пр. Кима
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
пр. Энгельса от Новосильцевского пер. до Северного пр.
ул. Ивана Фомина
Петровская ул.
Елизаветинская ул.
Тихорецкий пр. от ул. Гидротехников до Светлановского пр.
пр. Луначарского от Выборгского шоссе до пр. Культуры
Лесной пр. от Литовской ул. до 1-го Муринского пр.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
пр. Непокоренных от пл. Мужества до Меншиковского пр.
Северный пр. от ул. Вавиловых до ул. Руставели
Северная пл.
Кондратьевский пр. от Арсенальной ул. до пр. Мечникова
Амурская ул. от Пискаревского мемориального кладбища до ул. Верности
Шоссе Революции от Бокситогорской ул. до ул. Химиков
Полюстровский пр.
ул. Академика Лебедева
Гражданский пр. (выборочно)
КИРОВСКИЙ РАЙОН
ул. Зои Космодемьянской
ул. Маршала Говорова от Краснопутиловской ул. до ул. Шкапина
КОЛПИНСКИЙ РАЙОН
Заводской проспект
Плановая ул. от Петрозаводского ш. до Станционной ул. (п. Металлострой)
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
ул. Коммуны от Ириновского пр. до ул. Химиков
Ириновский пр. от Бокситогорской ул. до ул. Коммуны
Среднеохтинский пр.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
пр. Народного Ополчения от пр. Маршала Жукова до ул. Летчика Пилютова
ул. Чекистов
Петергофское шоссе
Санкт-Петербургское шоссе от Петергофского шоссе до пр. Буденного
ул. Пограничника Гарькавого
КУРОРТНЫЙ РАЙОН
Вокзальная ул. (п. Солнечное)
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
наб. Обводного канала от Московского пр. до Царскосельского ж/д моста
Варшавская ул. от Краснопутиловской ул.
до ул. Галстяна
Краснопутиловская ул.от пл. Победы
до пл. Конституции
Московская пл. (Демонстрационный проезд)
НЕВСКИЙ РАЙОН
Шлиссельбургский пр.
ул. Народная (тротуары)
Прибрежная ул.
Караваевская ул.
проезд в квартал №5 от ул. Крыленко до пр. Большевиков
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
ул. Профессора Попова
ул. Бармалеева
Песочная наб. от ул. Даля до Левашовского пр.
ул. Куйбышева от Троицкой пл. до Петроградской наб.
Б. Пушкарская ул. - Съезжинская ул.
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН
Санкт-Петербургское шоссе от пр. Буденного до Алексеевской ул.
Волхонское шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой ул.
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
ул. Оптиков от Планерной ул. до Шуваловского пр.
ул. Савушкина д.128 к. 1 (тротуар)
Стародеревенская ул.
ул. Ситцевая от Планерной ул. до Стародеревенской ул.
ул. Ильюшина от пр. Авиаконструкторов до Планерной ул.
Рябиновая ул.
ул. Репищева от Вербной ул. до Новосельковской ул.
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
Московское шоссе от Колпинского шоссе до поворота к ТК «Лента» (3-й Бадаевский проезд)
Комсомольская ул.
Ленсоветовская дорога
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
М. Балканская (от ул. Димитрова до Карпатской ул.)
Днепропетровская ул. от наб. Обводного канала до Растанной ул.
Касимовская ул. от Камчатской ул. до Грузинской ул.
Софийская ул.от пр. Славы до ул. Димитрова
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
9-я Советская ул.
ул. Марата
Невский пр. у пл. Островского
пл. Островского у Александринского театра
Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового проезда (тротуары выборочно)
Завершили ремонт:
Амурская ул. от Пискаревского мемориального кладбища до ул. Верности
Днепропетровская ул. от наб. Обводного канала до Растанной ул.
Петровская ул.
ул. Оптиков от Планерной ул. до Шуваловского пр. ул. Чекистов
Калинкин пер.
Елизаветинская ул.
Выборгское шоссе от пр. Энгельса до КАД
пр. Энгельса от Новосильцевского пер. до Северного пр.
Волхонское шоссе на участке от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы
Плановая ул. от Петрозаводского ш. до Станционной ул. (п. Металлострой)
В работе сейчас:
Шлиссельбургский пр.
Проезд в квартал №5 от ул. Крыленко до пр. Большевиков
Петергофское шоссе
М. Балканская (от ул. Димитрова до Карпатской ул.)
Софийская ул.от пр.Славы до ул. Димитрова
Стародеревенская ул.
наб. Обводного канала от Московского пр. до Царскосельского ж/д моста
Московский пр. от Сенной пл. до наб. Обводного кан.
ул. Марата
ул. Пограничника Гарькавого
наб. Обводного кан. от Подъездного пер. до ул. Циолковского (нечетная сторона)
пр. Луначарского от Выборгского шоссе до пр. Культуры
ул. Ивана Фомина
Кондратьевский пр. от Арсенальной ул. до пр. Мечникова
ИСТОЧНИК KP.RU