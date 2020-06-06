Стало известно, когда в больницах появится новый препарат для спасения больных с тяжелой формой коронавируса

Минздрав России одобрил препарат «Левилимаб» для лечения тяжелой формы коронавируса. Уникальное лекарство разработали в Санкт-Петербурге. Примечательно, что оно оригинальное – то есть придумано и создано исключительно в России. Раньше препаратом хотели лечить ревматоидный артрит, а теперь он подойдет и для избавления осложнений от COVID-19.

- Теперь мы сможем контролировать развитие осложнений у пациентов с COVID-19 и, следовательно, минимизировать последствия вируса для организма. Когда мы уменьшим смертность среди заразившихся инфекцией, то уже будем считать, что решили первую задачу. Но у нас есть и вторая цель – защитить с помощью вакцины наших граждан от опасного вируса, - прокомментировал решение Минздрава гендиректор компании BIOCAD, занимающейся созданием лекарства.

Целебные уколы спасли уже 140 из 204 пациентов, включенных в исследование.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Препарат представляет из себя раствор, который будет вводится под кожу через укол. К клиническим испытанием лекарства подключились 13 медучреждений по всей стране. Отзывы врачей радуют – у пациентов с прогрессирующими признаками дыхательной недостаточности отмечают положительную динамику лечения COVID-19. На практике – к началу июня 140 из 204 пациентов, включенных в исследование, уже выписали в удовлетворительном состоянии.

Ждать лекарства во всех российских больницах осталось совсем недолго. С учетом того, что Россия вышла на плато по коронавирусу, летом инфекции дадут бой.

- Регистрационное удостоверение мы получили в понедельник 1 июня. В аптеках препарат не появится. А в больницах его можно ждать уже недели через три, - сообщили журналисту «Комсомолки» в пресс-службе BIOCAD.