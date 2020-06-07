Водитель, попавший в смертельное ДТП в Петербурге, заработал на «Феррари» на овощах и фруктах

Авария, которая остановила проезд по Введенской улице в центре Петербурга днем в воскресенье, 7 июня, завершилась не только финансовой, но и человеческой трагедией. Таксист на белом «Фольксвагене Поло», который не пропустил несущийся «на скорости света» красный «Феррари», скончался в реанимации спустя два часа после рокового столкновения. Мужчине было 65 лет.

«Феррари Портофино» принадлежит одному петербургскому предпринимателюФото: Артем КИЛЬКИН

Его 32-летняя пассажирка чудом отделалась легкими травмами и психологическим шоком. А вот водителю суперкара пришлось обратиться за помощью врачей: 43-летний владелец иномарки получил травмы средней степени тяжести.

По словам очевидцев, «Феррари» летел по Большому проспекту Петроградской стороны на огромной скорости, явно превышающей разрешенные 60 километров в час. При этом суперкар успел на свой мигающий зеленый. В итоге автомобиль, стартовая цена на который начинается с 12 миллионов рублей, превратился в груду металлолома. «Фольксваген» же лишился двигателя и унес жизнь того, кто был за его рулем.

Из-за столкновения «Фольксваген» лишился двигателяФото: Артем КИЛЬКИН

– 65-летний водитель «Фольксвагена» при совершении левого поворота не предоставил преимущество «Феррари» под управлением 43-летнего мужчины, – пояснили в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участок Введенской улицы, который после столкновения двух иномарок забросало запчастями и фрагментами металла, оставался практически перекрытым вплоть до позднего вечера.

Таксист на белом «Фольксвагене Поло» скончался в реанимацииФото: Артем КИЛЬКИН

Как выяснилось, «Феррари Портофино» принадлежит одному петербургскому предпринимателю. На автомобиль за, как минимум, 19,5 миллиона рублей бизнесмен заработал на продаже соков и консервированных овощей и фруктов, а также логистике. Суперкар был приобретен всего два месяца назад, именно тогда он впервые засветился в камерах уличного наблюдения.