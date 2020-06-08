Пациент устроил «поножовщину» хирургическим инструментом в реанимации Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга

Неадекватный пациент устроил «поножовщину» в реанимации Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. Мужчина, находившийся на лечении с циррозом печени и расширением вен живота, украл острый медицинский инструмент и с ним набросился на соседок по отделению.

- 7 июня 11:46 и 11:48 в полицию из Горбольницы № 3 на улице Вавиловых, 14, поступили телефонограммы о том, что около 03:00 в отделении реанимации № 1 пациент нанес колото-резанное ранение брюшной полости женщине 1959 года рождения, и колото-резанные ранения брюшной полости и правого коленного сустава пациентке 1960 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Ранее обе пенсионерки находились на лечении в больнице по причине тяжелого состояния здоровья. После нападения раненным женщинам была оказана срочная помощь, и они остались на лечении в том же реанимационном отделении.

Приехавшие в больницу полицейские выяснили, что нападавшим оказался мужчина 1977 года рождения. Ночью ему удалось выбраться из палаты и украсть хирургический инструмент троакар – подобие крупной иглы от шприца, которым берут пробы тканей – делают пункцию.

С этой огромной иглой в руках он и набросился на спящих пациенток, у одной из которых сахарный диабет, а у другой – проблемы с сердцем.

Когда полицейские прибыли на место ЧП, нападавший находился в невменяемом состоянии. Пока его оставили на лечении все в той же Елизаветинской больнице, так как состояние мужчины тяжелое.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и то, что делать далее с буйным пациентом.