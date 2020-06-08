Археологи нашли в Новгороде берестяное завещание 600-летней давности

Уникальные находки сделали участники экспедиции Института археологии РАН, работающие на берегу Волхова в Великом Новгороде. Один из древнейших городов России хранит много тайн и считается кладезем берестяных грамот. На одной из них, найденных при раскопках на Софийской набережной, были найдены слова завещания купца, жившего около 600 лет назад.

- Среди находок — пять берестяных грамот, одна из которых с черновиком завещания, боевой топор, шахматные фигуры и печать посадника Федора Даниловича, - сообщает пресс-служба Института археологии.

Сокровища Окольного города: боевой топор, шахматные фигуры и печать посадника Федора Даниловича. Фото: Институт археологии РАН / vk.com/public177610347

Сейчас специалисты изучают остатки вала Окольного города со стенами и башнями, строительство которого началось в конце XIV века. Сам защитный вал опоясывал растущий город по обоим берегам Волхова и являлся вторым рядом оборонительных сооружений после Новгородского кремля.

К 1580 году здесь уже стояли башни, с которых оборонявшиеся новгородцы могли вести пушечный бой. А чтобы защитить город с реки, вдоль берегов были построены стены на Софийской и Торговой сторонах Новгорода.

Сейчас от них остались лишь деревянные венцы в земле. Так, археологи наткнулись на остатки стены у Окольного города и проездной Досланьской башни, стоявшей в конце одноименной улицы. Первое упоминание о которой относится к 1342 году, когда здесь случился крупный пожар.

Ученые изучают остатки древних защитных сооружений и соседней усадьбы. Фото: Институт археологии РАН / vk.com/public177610347

А первые в научном сезоне 2020 года берестяные грамоты были найдены поблизости – в районе нынешнего Новгородского Академического театра, где находятся соседний раскоп. Здесь когда-то стояла большая усадьба, также уничтоженная пожаром, но в 1407 году.

Позднее усадьбу восстановили, а местный, видимо зажиточный купец, оставил потомкам завещание на трех частях бересты. Увы, но нашлись лишь две, в которых новгородец перечисляет своих должников и наказывает родным взыскать с них долги: деньги, соль, мясо и зерно.

Остальные три грамоты – деловые письма того времени, над переводом которых работают ученые.