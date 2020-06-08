В центре Санкт-Петербурга появится новое общественное пространство

Новое общественное пространство может вскоре появиться в самом центре Санкт-Петербурга. Если инвестпланы не останутся лишь планами, то «Никольские ряды» смогут составить конкуренцию «Новой Голландии» и «Севкабель Порту».

- В рамках развития комплекса в здании появятся новые заведения общественного питания и сервисы. Дворовая территория станет общественно доступной и там будет приятно проводить время и зимой и летом, - сообщает пресс-служба АО «Никольские ряды» - владельца здания.

По планам, уже нынешним летом в историческом здании на Садовой улице появятся рестораны, и кафе – столики во внутреннем дворе уже стоят. В будущем тут создадут выставочные пространства, откроется гостиница «Театральная площадь» на 158 номеров и т.д. На полное преображение уйдет порядка пяти лет.

В планах инвесторов и повышение пешеходной доступности «Никольских рядов», рядом с которыми нет метро.

Напомним, что комплекс «Никольские ряды» — это отреставрированное в 2018 году здание Никольского рынка, расположенного неподалеку от Никольского собора и Мариинского театра. В 2010 году аварийный объект был продан частному собственнику, который начал капитальную реставрацию здания. Градозащитники при этом выступали против, заявляя, что от памятника архитектуры мало что останется.

После реконструкции в корпусах бывшего Никольского рынка открылась гостиница и ресторан HardRock Cafe однако внутренний двор был закрыт для сторонних посетителей. Теперь концепция «Никольских рядов» изменилась.