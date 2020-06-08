Профессор Алексей Боровков о снятии режима самоизоляции в Санкт-Петербурге вслед за Москвой: "Всплеск эпидемии и запреты могут вернуться"

Уже в скором времени в Москве начнется масштабное снятие режима самоизоляции - об этом сегодня объявил мэр Сергей Собянин. А вот Санкт-Петербургу в этом отношении придется подождать: вторая волна коронавируса, о которой в последнее время так много пишут и говорят, может прийти в наш город уже в конце лета-начале осени. Начало новой фазы развития эпидемии будет зависеть от нескольких важных факторов. Об этом «Комсомолке» 8 июня рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распроcтранения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

В Санкт-Петербурге на индекс самоизоляции может повлиять теплая погода - кому захочется сидеть дома, когда за окном плюс тридцать?Фото: Артем КИЛЬКИН

- Одно из главных условий для того, чтобы эпидемия начала затухать и сошла на нет — снижение так называемого коэффициента распространения COVID-19, - отметил ученый. - Пока что он в Санкт-Петербурге колеблется в районе единицы — 8 июня, например, 0,93, 7 — 0,97, в субботу — 1 ровно, а перед этим 1,03 и 1,01. Соответственно, для того, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, коэффициент должен быть стабильно на уровне 0,8 и ниже. Для третьего этапа — 0,5 и ниже.

Снижение коэффициента, по словам Боровкова, в первую очередь зависит от уровня самоизоляции — той же Москве не так давно выбраться из «коронавирусной ямы» не в последнюю очередь помогла плохая погода и постоянные дожди. У нас же ситуация с точностью до наоборот: Смольный уже снял часть ограничений, индекс самоизоляции по оценке Яндекса опустился до 0,6-0,8, синоптики обещают на редкость теплое и приятное лето. Поэтому, констатирует наш собеседник, о победе над эпидемией заявлять пока рано.

Главная проблема - увеличение нагрузки на систему здравоохранения.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, и о второй волне говорить пока что преждевременно, - объяснил ученый. - Для того, чтобы она началась, должно произойти какое-то мощное стимулирующее развитие эпидемии событие: скажем, мы разом сняли все ограничения и запустили всю экономику, у нас открылись все рестораны, кафе, кинотеатры, музеи, стадионы, стали проводить массовые мероприятия и так далее. Тогда, скорее всего, мы получим всплеск заболеваемости. Для примера — 31 марта, когда ограничения и запреты ещё не успели принести положительные результаты, коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге составлял 7,2. То есть, один инфицированный мог заразить семь здоровых человек. Кстати, помимо одновременного запуска экономики стимулирующим событием может стать начало учебного года в традиционном формате —если в сентябре в Петербург приедет около сотни тысяч абитуриентов и студентов из других регионов, мы тоже, скорее всего, получим вторую волну эпидемии.

Лучшей защитой от вируса до сих пор остаются самоизоляция и масочный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН

С другой стороны — еще в конце марта и до 21 апреля, когда действовало большинство ограничений, коэффициент распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге находился в интервале от 1,3 до 3,3 — и, соответственно, росло количество заболевших. Что будет сейчас, когда часть народа массово вышла на улицы, а другая часть устала сидеть дома — эксперты количественно оценить затрудняются.

- Мы сейчас пытаемся опираться на малоизученные, в общем-то, вещи, - констатирует Боровков. - К примеру, наличие антител или популяционный иммунитет. По сути, снятие ограничений — это большой эксперимент, который будет выполняться, к сожалению, методом проб и ошибок. В случае, если новая волна послаблений породит новую волну заболеваемости, все ограничения — и самоизоляция, и запрет на работу компаний — могут вернуться.