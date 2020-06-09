«Переживать за Россию не стоит»: путешественник отправился в «карантинный вояж» из Санкт-Петербурга во Владивосток

Отправиться автостопом из Северной столицы во Владивосток в самый разгар эпидемии коронавируса — на такое приключение решился 29-летний петербуржец Дмитрий Стрен. За время своей невероятной поездки он собрал множество удивительных, временами смешных и поучительных, а временами грустных и заставляющих задуматься историй о том, как простой народ переживает нашествие заморской заразы. Некоторыми из них Дмитрий согласился поделиться с «Комсомолкой».

Путешествовать автостопом для нашего героя не впервой. По миру на перекладных Стрен передвигается со второго курса института: бывал на Майдане в Украине, ездил в ДНР и на Сочинскую олимпиаду, катался по Армении и Белоруссии, а однажды добрался из Пскова до Сирии, чтобы посмотреть на колонны военной техники и искупаться в Средиземном море.

Путешествовать автостопом нашему герою не впервой - по миру на попутках он ездит со второго курса института. Фото: предоставлено героем публикации

- Когда объявили эпидемию, я полтора месяца честно просидел на карантине, - вспоминает парень. - А потом как-то понял, что этот месяц потратил, по сути, впустую, и решил наверстать упущенное. Вышел ранним утром на Пулковское шоссе и отправился в путь.

На момент нашего разговора Дмитрий уже находился в Благовещенске — преодолел половину пути, сменил полсотни попутчиков и собрал полсотни историй о том, как россияне выживают в эпидемию. Оказалось, что карантин и прочие прелести нового времени — для большинства вовсе не повод упасть духом.

Экспедиция получила название "36,9". Фото: предоставлено героем публикации

- Я порой просто поражался тому, насколько изобретательным, оказывается, может быть наш народ, - признается Стрен. - Многие, лишившись работы, внезапно — причем, наверное, внезапно даже для самих себя — начинают проявлять какие-то предпринимательские способности, что-то придумывать, что-то делать.

Иногда, впрочем, эта изобретательность принимает весьма неординарные формы. Так, на пятый день путешествия, будучи в Казани, Дмитрию довелось столкнуться с «коммуной мастеров».

По итогам путешествия Дмитрий планирует написать книгу о жизни страны во время карантина. Фото: предоставлено героем публикации

- Некоторое время назад несколько талантливых молодых ребят сняли на окраине города коттедж и на голом энтузиазме основали там свой собственный «психоделический» театр, - рассказывает наш герой. - Сами шили костюмы, давали представления в Казани, с успехом гастролировали по другим городам. Но пришел коронавирус, клиентов и новых заказов не стало, деньги закончились. В какой-то момент «мастерам» стало банально нечего есть, и они ударились во фриганство — начали организовывать «набеги» на городские помойки и мусорные баки. Оказалось, что магазины и рестораны регулярно выбрасывают килограммы вполне пристойной еды. Мне самому доводилось у них в гостях попробовать салата, приготовленного из «помойных» овощей. А однажды они приволокли с мусорки мешок просто отличных спелых яблок, из которых сразу же принялись варить варенье. Так и живут.

Но это все же, строго говоря, выживание. А есть и те, кто эпидемию коронавируса ухитрился обернуть себе на пользу. Так, в Красноярске Дмитрию повстречался мужчина, решивший построить бизнес на, пожалуй, самом востребованном атрибуте современности — медицинских масках. К делу товарищ подошел с выдумкой.

"Коммуна мастеров" из Казани во время карантина перешла на фриганство. Фото: предоставлено героем публикации

- Он сам делает маски из очень престижных дорогущих тканей — Louis Vuittin, Dolce & Gabbana, - продолжает Стрен. - По-моему, в «докарантинной» жизни он был как-то связан с модельным бизнесом, поэтому остались кое-какие запасы. Самое смешное, что эти маски не являются медицинскими и в принципе не способны защитить ни от каких вирусов. Но идея настолько «зашла» народу, что у этого мужчины просто не прекращаются заказы — за неделю он продает порядка ста масок. При том, что одна стоит от 3 000 до 5 000 рублей.

Жив народ русский и наглостью — кто бы что ни говорил, а это тоже наша национальная черта. В Блговещенске Дмитрий познакомился и четыре дня прожил с настоящими «реальными пацанами», развернувшими нелегальный бизнес по продаже средств индивидуальной защиты. Да какой — менее чем за четыре месяца он, как спрут щупальцами, опутал чуть ли не всю Россию. Маски и перчатки ребята покупают в Китае — благо он совсем рядом, только реку переплыть — а потом по двойной цене продают на Родине.

На момент нашей беседы Дмитрий находился в Благовещенске. Фото: предоставлено героем публикации

- Однажды прямо при мне им прилетел заказ на полтора миллиона масок, - вспоминает путешественник. - Получилось так, что буквально за пять минут ребята разбогатели на шесть миллионов. По городу мы передвигались на новенькой «Тойоте камри». В салоне сидело семь человек. В багажнике лежало три бейсбольные биты.

Коронавирус причудливым образом влияет и на сознание людей. Хоть народ и бодрится, у многих все же случаются натуральные срывы: по словам Стрена, он не раз слышал истории о том, как кто-то бросил все, уволился с работы, продал квартиру в городе и переехал в деревню — пережидать. Кто-то, даже когда едет один в собственной машине, принципиально надевает маску и перчатки. Кто-то — наоборот, смотрит на «экипированного» попутчика, как на последнего идиота.

- Но с самым интересным восприятием ситуации мне довелось столкнуться в Сибири, - вспоминает Дмитрий. - Все же знают, что у сибиряков есть такое мнение: все, кто живет в Москве — зажрались, руками делать ничего не умеют, а Москва в принципе живет за счет регионов. Так вот за время путешествия мне человека три совершенно серьезно заявили, что московский карантин — это, оказывается, месть москвичам за тяготы простого народа.

За время путешествия петербуржец проехал почти 7 000 километров. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас Дмитрий полным ходом движется к конечной точке своего путешествия — во Владивосток. Оттуда повернет домой — а собранные им истории в будущем лягут в основу книги-хроники о непростых «коронавирусных» временах. В целом, по словам нашего собеседника, опыт вышел хороший — по крайней мере теперь точно ясно, что переживать за Россию не стоит, а из эпидемии коронавируса она выкарабкается, как до этого выкарабкивалась из миллионов других передряг.