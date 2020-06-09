2020-06-09T16:08:38+03:00
Происшествия

У 22-летней вице-мисс Великий Новгород в Санкт-Петербурге угнали белый «Ленд Крузер» за 5 миллионов рублей

Девушка припарковала джип у дилерского центра, но под утро машину "увели"
Петр КИБЕР
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У бывшей вице-мисс Новгорода угнали "Лэнд Крузер" за пять миллионов рублей.У бывшей вице-мисс Новгорода угнали "Лэнд Крузер" за пять миллионов рублей.Фото: СОЦСЕТИ
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Очень дорогой в прямом смысле машины лишилась в Санкт-Петербурге бывшая вице-мисс Великий Новгород. Белоснежный «Лэнд Крузер 200» она оставила у дилерского центра «Тойоты» на Шереметьевской улице, а следующим утром джип стоимостью пять миллионов рублей уже пропал.

- 8 июня в 09:09 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от женщины 1998 года рождения, менеджера, проживающей в Новгородской области, о том, что от дома 17 по улице Шереметьевская, неизвестный похитил принадлежащий автомобиль, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники отсмотрели записи с камер наблюдения и установили, что буквально за несколько минут до прихода хозяйки ее автомобиль увел неизвестный мужчина. В 8:50 он открыл дверцу и сел за руль, а в 8:51 уже уехал с парковки у автоцентра.

Точно такую машину угнали в Петербурге у новгородской красавицы. Фото: toyota.ru

Точно такую машину угнали в Петербурге у новгородской красавицы. Фото: toyota.ru

По словам потерпевшей, машина была 2018 года выпуска. При этом дорогущий джип не имел спутниковой системы слежения и даже не был застрахован по КАСКО. То есть получить страховое возмещение 22-летней модели вряд ли получится.

Полицейские изъяли у обездоленной красавицы документу на «Лэнд Крузер» и один комплект ключей. Машина объявлена в розыск, а по факту угона заведено дело по статье «Кража».

Отметим, что «Лэнд Крузер 200» часто попадает в полицейские сводки. Эти дорогие машины очень любят угонщики. Обычно подобные джипы похищают на заказ. Далее машине меняют документы, перебивают номера и перегоняют в другой регион. Найти автомобиль удается крайне редко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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