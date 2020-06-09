2020-06-09T17:12:51+03:00
Происшествия

«Вместо тюрьмы лучше его сослать в саратовский театр на 7 лет»: Друг Михаила Ефремова Андрей Ургант прокомментировал смертельное ДТП с участием актера

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Роман ЛЯЛИН
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Михаил Ефремов спровоцировал смертельную авариюМихаил Ефремов спровоцировал смертельную аварию
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Авария с участием народного артиста России Михаила Ефремова шокировала не только его поклонников, но и друзей, и коллег по цеху. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов на своем джипе пересек двойную сплошную и на огромной скорости влетел в грузовичок, за рулем которого ехал курьер. Шофера экстренно госпитализировали в больницу, а Ефремова после допроса отпустили. Но ночью пострадавший скончался, и теперь артисту грозит реальный срок в колонии.

Весть о смертельном ДТП мгновенно разнеслась по всей стране. Одним из первых о случившемся узнал и близкий друг Ефремова Андрея Урганта. Актер сильно переживает за Михаила, но в выражениях, описывая произошедшее, не стесняется.

Ефремов был пьян в момент аварии Фото: Роман Канащук/ТАСС

Ефремов был пьян в момент аварии Фото: Роман Канащук/ТАСС

- Это никак нельзя комментировать! - отрезал Андрей Ургант. - Как это могло случиться? Человек нажрался, впилился и убил другого человека. Вот так и можно прокомментировать. Единственное, говорят сейчас, что хотят наказать его - отправить в колонию на 8 или 6 лет за разные преступления. А я бы взял и послал его в город Саратов на 7 лет работать в саратовском русском драматическом театре. Вот это было бы круто. Что бы он тогда делал, я не знаю, потому что он не сможет без Москвы.

Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры.

При этом, по словам Андрея Урганта, несмотря на дикий поступок Ефремова, он не отвернется от своего друга.

Михаил Ефремов был пьян в момент аварии.

- Как можно комментировать убийство? Выехал человек пьяный в жопу на улицу, разбил другую машину и убил другого человека. Это называется, без комментариев, - продолжает Андрей Львович. - Но от этого Миша не перестанет быть моим другом. И если ему понадобится моя помощь, я всегда ему окажу любое содействие. Это мой друг и все. Как бы я к этому не относился, это не имеет к этому никакого отношения. Если бы он был Геббельс, тогда бы я мог относиться не очень хорошо. А поскольку он не Геббельс, а просто идиот, то никак не могу это комментировать.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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