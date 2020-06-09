Стало известно, когда в Санкт-Петербурге отменят режим самоизоляции и откроют фитнес-клубы, ТЦ и парки

Санкт-Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни. Еще месяц назад число заболевших было в 8-10 раз выше количества выздоровевших, а коэффициент распространения нового коронавируса превышал единицу. В начале июня ситуация, к счастью изменилась. О том, как город будет выходить из режима самоизоляции и когда в Санкт-Петербурге снимут все ограничения, - рассказал губернатор Александр Беглов.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. 41 новый случай смерти от коронавируса. Но город готовится к выходу из самоизоляции 00:00 00:00

- У нас появилась возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда ограничений - заявил градоначальник и подчеркнул, - при условии соблюдения всех требований медицинской безопасности.

ПРО ХРАМЫ И МФЦ

– Большая часть уже снятых в Петербурге ограничений предусматривалась для первого этапа. Но по факту, мы ввели их раньше. Работают стройки и промышленные предприятия. Открыли нашу сеть МФЦ: вначале – для выдачи документов, а затем и на прием посетителей. Но – по предварительной записи, с соблюдением социальной дистанции и защитой персонала. Также открыты нотариальные конторы и юридические консультации. Это часть жизнеобеспечения города.

Еще одно ограничение, которое мы уже сняли, - это посещение кладбищ. Открывать храмы всех конфессий для свободного посещения мы собирались позже, чем 5 июня. Но ситуация внесла свои коррективы.

Храмы в городе уже работают.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ПРО БАНИ И КАРШЕРИНГ

- Если эпидемиологическая ситуация в Петербурге позволит, то в самое ближайшее время мы продолжим действовать по плану снятия ограничений на первом этапе. С Роспотребнадзором уже согласованы открытие библиотек, возобновление торговли мебелью вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг. Но, подчеркну: кроме услуг салонов красоты.

Будет возможна физкультура на улице, а для профессиональных спортсменов – тренировки с постоянным пребыванием атлетов и тренеров в специализированных помещениях. Также планируем возобновить оказание услуг системой каршеринга. Пенсионеры и другие льготные категории смогут пользоваться бесплатным проездом при возвращении из Ленинградской области в Петербург.

ПРО НАВИГАЦИЮ И САЛОНЫ КРАСОТЫ

– Для второго этапа, к концу июня, планируем открыть навигацию по рекам и каналам Петербурга. Это очень важная часть нашего петербургского лета. Но питание на борту будет запрещено. Также для второго этапа мы оговорили с Роспотребнадзором и такую важную меру, как открытие салонов красоты. Но при неукоснительном соблюдении рекомендаций. Среди обязательных условий – посменная работа, предварительная запись, интервал между посетителями не менее 20 минут, исключение возможности ожидания внутри салона, социальная дистанция и так далее Рассчитываем вернуть к работе стоматологические клиники. Сейчас они оказывают только экстренную помощь.

Салоны красоты в Санкт-Петербурге откроются до конца июня.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но самое главное на втором этапе – доступ на детские и спортивные площадки. Работаем также над возможностью посещать парки.

Планируем согласовать открытие доступа в музеи, выставочные залы и зоопарки. Безусловно, также с соблюдением мер защиты и стандартов безопасности.

ПРО КАФЕ И ФИТНЕС-КЛУБЫ

– В зависимости от обстановки мы планируем в июле, уже на третьем этапе, разрешить работу летних кафе, веранд, сезонных объектов общественного питания. Начнем с улицы, дальше будем решать по ситуации.

Если обстановка позволит, то в эти же сроки сможем допустить посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны.

ПРО БОЛЬНИЦЫ

– Наша система здравоохранения все еще работает под большой нагрузкой. Но на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления профильной работы медицинских организаций. В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары. Те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь. Мы создали хороший запас по средствам индивидуальной защиты. У нас есть задел – по специально оборудованным койко-местам.

КСТАТИ

Возможна ли вторая волна?

– Это зависит от всех нас. От того насколько дисциплинированно мы будем выполнять рекомендации санитарных врачей. Другими словами, от того, насколько быстро мы привыкнем к изменившейся реальности. Вирус никуда не денется. Но если использование средств индивидуальной защиты и социальная дистанция войдут в нашу повседневную жизнь – мы практически сможем вернуться к полноценной жизни города. Согласитесь, дискомфорт от использования масок, перчаток и необходимости контролировать расстояние между собой и другими людьми - можно пережить.

Сейчас наша задача – не допустить роста эпидемии.

Важно, чтобы число заболевших было адекватно возможности оказать всем качественную помощь. Будем вести мониторинг и прогнозировать развитие ситуации вместе с петербургскими учеными, уже доказавшими состоятельность своих математических моделей.

Беглов подчеркивает: сейчас главная задача – не допустить роста эпидемии.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРО ПЛАН «Б»

- На случай, если нам не утвердят весь план, в правительстве подготовлены варианты на снятие ограничений не в целом по городу, а частично. Например, можно открыть в «тестовом» режиме зону фудкорта в Первой Адмиралтейской части (это территория примерно от Дворцовой площади до Исаакиевского собора – прим. ред.), обкатать там модель поведения посетителей в новой реальности, с соблюдением средств защиты и социальной дистанции. Планируем 20 июня провести образцово-показательное мероприятие в сфере культуры – знаменитый петербургский фестиваль «Звезды белых ночей». Мариинский театр берется все организовать с учетом новых требований: рассадить зрителей на удалении друг от друга, контролировать использование средств защиты, соблюдать дистанцию между музыкантами.

ПРО ТЕАТРЫ

– Когда зритель вернется в залы, сложно сказать. Мы сейчас думаем над тем, чтобы разрешить театрам проведение репетиций. Сумели же благодаря дисциплинированности «Зенита» снять ограничения на тренировки и матчи. По этому же принципу будем готовиться и к открытию театров. Посмотрим еще, как пройдет первый домашний матч «Зенита» 26 июня. Если ситуация позволит и будут обеспечены все стандарты безопасности – театры скоро примут зрителей.

ПРО ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

– К 1 июля готовим летние лагеря к приему детей, а пансионаты к приему петербуржцев серебряного возраста. Горожане должны иметь возможность поправить здоровье и восстановить силы. Речь идет как о городских учреждениях, так и о здравницах Ленинградской области. Планируем увеличить число работающих детских садов. Количество детей в группах будет ограничено по примеру дежурных садов, но доступность этой услуги повысится.

ПРО ПАРАД И ГОЛОСОВАНИЕ

– Малейшие риски для здоровья петербуржцев будут исключены. Делаем все необходимое. Работа большая и очень серьезная. Репетиции парада проводят с использованием средств индивидуальной защиты. Силами Западного военного округа будут продезинфицированы Дворцовая площадь, трибуны и вся задействованная в параде техника. Почетные гости займут места с учетом социальной дистанции. Чтобы избежать очередей, увеличим время прохода на трибуны перед началом. Доступ на Дворцовую площадь и прилегающие улицы будет закрыт. Всех приглашенных и специалистов, обслуживающих парад, заблаговременно обеспечим средствами индивидуальной защиты.

Во время парада Победы в Санкт-Петербурге доступ на Дворцовую площадь и прилегающие улицы будет закрыт.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для голосования по поправкам в Конституцию России Петербург примет исчерпывающие меры безопасности. Члены участковых избирательных комиссии также будут обеспечены масками, перчатками, а также пластиковыми экранами для лица. Дополнительно вооружим комиссии антибактериальными ковриками, приборами для обеззараживания воздуха и инструментами для запаивания пакетов. Наша цель – максимально бесконтактное голосование. Будут проверять температуру с помощью бесконтактных измерительных приборов. Каждому голосующему выдадут маску, перчатку и одноразовую ручку.

ПРО ЕГЭ

- Работаем над тем, чтобы организовать красивый праздник для выпускников. С формой и датой его проведения определяемся. К самим выпускникам есть большое пожелание – берегите себя! Вы очень нужны Петербургу. Сейчас расслабиться и заболеть перед ЕГЭ или во время ЕГЭ – нельзя! Можно пропустить целый год для поступления в ВУЗ! Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте меры личной медицинской безопасности. Город, со своей стороны, обеспечит все необходимое в местах проведения экзаменов.

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