2020-06-09T19:16:05+03:00
Происшествия

Вырывает зонты, разбивает стекла в авто: Дождь, гроза и град обрушились на Санкт-Петербург

Читатели «Комсомолки» поделились фотографиями жуткой непогоды [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Непогода пришла в Санкт-Петербург с юго-запада. Одним из первых под ее удар попал Фрунзенский район.Непогода пришла в Санкт-Петербург с юго-запада. Одним из первых под ее удар попал Фрунзенский район.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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В Санкт-Петербурге в последнее время — ни дня без погодных сюрпризов. Не успели горожане передохнуть от аномальной жары в +29 с лишним градусов, как на город 9 июня обрушилась гроза. Да какая — вместе с собой она принесла не только дождь, ливень и молнии, но и другие неприятные и опасные сюрпризы.

- В Колпинском районе выпал град размером с перепелиное яйцо, - рассказали «Комсомолке» обеспокоенные природными выкрутасами читатели. - А в Рыбацком вообще ужас — у людей ветром из рук вырывает зонты. Некоторые уже снимают футболки и идут так — все равно в одежде сейчас никакого смысла, все за десять секунд промокает насквозь. Тяжелее всего тем, кто в белых шортах. И женщинам в длинных платьях.

В Рыбацком выпал град размером с перепелиное яйцо. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В Рыбацком выпал град размером с перепелиное яйцо.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Судя по метеорологическим картам, непогода пришла в Северную столицу с юго-запада. Грозовой фронт наступал на город стремительно: за каких-десять-пятнадцать минут весь город оказался в плену стихии. Основной «удар» пришелся на юг — в какой-то момент из-за сплошной пелены дождя видимость в южный районах упала до десятка метров. Северу досталось поменьше, но не совсем.

- Приморское шоссе поплыло, - поделился очевидец Петр. - Очень скользко. Будьте аккуратнее!

На Софийской град повредил автомобиль. Фото: СОЦСЕТИ

На Софийской град повредил автомобиль.Фото: СОЦСЕТИ

Предупреждение как никогда кстати: кое-кто уже успел пострадать от непогоды. В соцсетях появились фотографии автомобиля, в заднем стекле которого град оставил несколько пробоин. По словам владельца авто, инцидент произошел на Софийской улице.

Непогода властвует над городом вот уже немногим менее часа и пока что не собирается утихомириваться. Между тем, по словам специалистов, ждать осталось недолго.

- Это так называемая «локальная» гроза, - рассказал «Комсомолке» кандидат географических наук, профессор Валерий Малинин. - Она возникает, если до этого было очень жарко, с поверхности земли испарилось много влаги, и эта влага собралась в кучевые облака. Думаю, часа-полутора ей хватит, чтобы сойти на нет. Было бы хуже, если бы она находилась в теле циклона — тогда следом к нам пришлось бы резкое похолодание. А так — ничего страшного. Правда, дождь может затянуться на несколько часов.

По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще час-полтора. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще час-полтора.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Напомним: ранее синоптики предупреждали петербуржцев об аномальной жаре и грозах. Правда, выносить причуды погоды осталось недолго: уже в четверг температура должна понизиться и прийти в норму.

Сильная гроза обрушилась на Санкт-Петербург.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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