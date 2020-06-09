Нужно 45 миллионов: Реставрацию «Медного всадника» могут перенести на 2021 год

Один из символов Санкт-Петербурга – памятник «Медный всадник» на Сенатской площади - может прождать реставрации еще год. Об этом стало известно сегодня, 9 июня, - в день, когда отмечается день рождения первого российского императора Петра I, в честь которого и установлен этот монумент. Собственно, с 1782 года, когда и открыли памятник, ремонтировали его всего дважды: в 1976 и в 2003 годах.

- В условиях петербургского агрессивного климата необходимо постоянно наблюдать за состоянием бронзы и постамента «Медного всадника», где наблюдается деструкция составляющих камней, - отметила на пресс-конференции 9 июня старший научный сотрудник государственного музея городской скульптуры, хранитель памятников города Надежда Ефремова.

По ее словам, «Медный всадник» уникальный как по художественным достоинствам, так и по конструктивным особенностям. Французский скульптор Этьен Фальконе при создании памятника, по мнению эксперта, проявил себе как изобретательный, прозорливый инженер.

- Реставрационные работы заодно помогут ответить на многие вопросы, касающиеся конструкции памятника, - подчеркнула она.

Медный всадник - памятник Петру I работы Этьена Фальконе, установлен на Сенатской площади.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заместитель директора по науке государственного музея городской скульптуры Елена Крылова обратила внимание, что на деньги, выделенные комитетом по культуре, в прошлом году провели проектные работы. Документы уже согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. В конце июня музей направит заявку на финансирование реставрационных работ на следующий год: требуется порядка 45 миллионов.

- Будут ли выделены такие суммы, мы пока не знаем, так как сложная экономическая ситуация, - объяснила журналистам сотрудница музея. - Сможем ли мы отреставрировать «Медный всадник» на следующий год, пока нельзя сказать однозначно. Если нет - будем подаваться на 2022 год.

Напомним, что 9 июня 2020 года 348 со дня рождения Петра I, а через два года состоится празднование 350-летия первого российского императора.