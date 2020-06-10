2020-06-10T14:49:53+03:00
Общество

«Коронавирус его добил»: Семен Альтов рассказал о проблемах со здоровьем писателя Анатолия Трушкина

Известный сатирик, писавший тексты для Владимира Винокура, Клары Новиковой, Яна Арлазорова и других знаменитых артистов, умер 10 июня 2020 года. Ему было 78 лет
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Несмотря на то, что Трушкин жил в Москве, а Альтов живет в Санкт-Петербурге, писатели дружили и хорошо общались.Несмотря на то, что Трушкин жил в Москве, а Альтов живет в Санкт-Петербурге, писатели дружили и хорошо общались.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Утром 10 июня 2020 года в одной из московских клиник умер Анатолий Трушкин — известный сатирик, писавший монологи для Яна Арлазорова, Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина , Клары Новиковой и сам не раз выступавший на сцене. Анатолия Алексеевича погубил коронавирус — ранее он сам рассказывал «Комсомолке», что не понимает, как и где мог заразиться, потому что с самого начала эпидемии строго соблюдал самоизоляцию и не выходил из дома без крайней нужды. Между тем, по словам хорошего друга Трушкина, сатирика Семена Альтова, коронавирус лишь усугубил те болезни, которые уже были у писателя.

- К сожалению, 78 лет (именно столько было Трушкину на момент смерти — при.ред.) - это не тот возраст, когда можно говорить о крепком здоровье, - поделился сатирик с «КП-Санкт-Петербург». - Что именно было у Анатолия Алексеевича, какие заболевания, я не знаю. Да и виделись мы в последний раз давно — в прошлом году, на съемках очередной «Юморины». Не исключаю, что могли быть и проблемы с легкими — по крайней мере на своем юбилее в 2017-м году он сильно кашлял. И от поездки на «Юморину», кстати, долго отказывался. В конце концов его удалось уговорить, он приехал, выступил и тут же уехал. Даже не стал ни с кем общаться. Так что, скорее всего, коронавирус стал неким «добивающим» фактором — в совокупности со всем остальным его Анатолий Алексеевич уже не перенес.

Анатолий Трушкин умер 10 июня 2020 года. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Анатолий Трушкин умер 10 июня 2020 года.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

По словам Альтова, о болезни и госпитализации Трушкина он знал и пытался связаться с ним или его близкими. Но не сумел — а сегодня, 10 июня, до него дошла весть о смерти друга и коллеги по цеху.

- Конечно, это очень тяжело, - признался писатель. - Я понимаю, что и сам нахожусь в группе риска. Стараемся, конечно, соблюдать правила — носить маски, если куда-то вышли, то по возвращении домой обязательно все мыть и стирать с хозяйственным мылом. Постоянно думать об этом непросто, все предосторожности в голове не удержишь. Но пока что все вроде бы в порядке. Кто-то нас бережет — то ли Бог, то ли хозяйственное мыло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура подтвердила, что детсадовцам Кронштадта выдали продуктовые пайки с некачественными консервами
Петербуржцам рассказали, как правильно выбирать мороженое
Два человека заразились клещевым энцефалитом в Санкт-Петербурге за неделю
Парикмахерские в Санкт-Петербурге откроются с 15 июня 2020 года
Почти 100 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти приехали из Москвы специальными автобусами 10 июня
Пять университетов Санкт-Петербурга вошли в рейтинг лучших вузов мира
Выборы губернатора Ленинградской области назначены на 13 сентября 2020 года
Ливни и ураганный ветер надвигаются на Ленинградскую область 10 июня
Ко Дню России между Санкт-Петербургом и Москвой пустят сдвоенные «Сапсаны»
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года составило более 400 человек
Губернатор Ленобласти рассказал о строительстве метро в Кудрово
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять в городе в первую очередь
Искалеченную трехлетнюю девочку с отравлением госпитализировали в Санкт-Петербурге
В Пулково встретили самолет из Нью-Йорка, на котором в Россию вернулся 121 человек
Появилось видео задержания скандалистки из шоу «Пацанки» в аэропорту Пулково