«Коронавирус его добил»: Семен Альтов рассказал о проблемах со здоровьем писателя Анатолия Трушкина

Утром 10 июня 2020 года в одной из московских клиник умер Анатолий Трушкин — известный сатирик, писавший монологи для Яна Арлазорова, Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина , Клары Новиковой и сам не раз выступавший на сцене. Анатолия Алексеевича погубил коронавирус — ранее он сам рассказывал «Комсомолке», что не понимает, как и где мог заразиться, потому что с самого начала эпидемии строго соблюдал самоизоляцию и не выходил из дома без крайней нужды. Между тем, по словам хорошего друга Трушкина, сатирика Семена Альтова, коронавирус лишь усугубил те болезни, которые уже были у писателя.

- К сожалению, 78 лет (именно столько было Трушкину на момент смерти — при.ред.) - это не тот возраст, когда можно говорить о крепком здоровье, - поделился сатирик с «КП-Санкт-Петербург». - Что именно было у Анатолия Алексеевича, какие заболевания, я не знаю. Да и виделись мы в последний раз давно — в прошлом году, на съемках очередной «Юморины». Не исключаю, что могли быть и проблемы с легкими — по крайней мере на своем юбилее в 2017-м году он сильно кашлял. И от поездки на «Юморину», кстати, долго отказывался. В конце концов его удалось уговорить, он приехал, выступил и тут же уехал. Даже не стал ни с кем общаться. Так что, скорее всего, коронавирус стал неким «добивающим» фактором — в совокупности со всем остальным его Анатолий Алексеевич уже не перенес.

Анатолий Трушкин умер 10 июня 2020 года.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

По словам Альтова, о болезни и госпитализации Трушкина он знал и пытался связаться с ним или его близкими. Но не сумел — а сегодня, 10 июня, до него дошла весть о смерти друга и коллеги по цеху.

- Конечно, это очень тяжело, - признался писатель. - Я понимаю, что и сам нахожусь в группе риска. Стараемся, конечно, соблюдать правила — носить маски, если куда-то вышли, то по возвращении домой обязательно все мыть и стирать с хозяйственным мылом. Постоянно думать об этом непросто, все предосторожности в голове не удержишь. Но пока что все вроде бы в порядке. Кто-то нас бережет — то ли Бог, то ли хозяйственное мыло.