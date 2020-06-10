«Климат стремительно меняется»: ученые рассказали, какие погодные аномалии могут произойти в Санкт-Петербурге летом 2020

Только-только начавшееся лето многие жители Северной столицы поспешили назвать аномальным. Всему виной жара, установившаяся в городе в последние несколько дней - 8 июня 2020 года, например, главная городская метеостанция зафиксировала температуру в + 29,6 градуса. И хотя уже к концу недели в Санкт-Петербург пришло похолодание, синоптики отмечают - все еще может измениться.

- К сожалению, пока что у нас нет возможности давать точные долговременные прогнозы, - отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Поэтому все рассуждения о том, что лето 2020 года в Санкт-Петербурге окажется самым жарким в истории или войдет в пятерку самых жарких, не имеют под собой никакого основания. Все, что мы можем сказать сейчас - что оно в среднем будет чуть теплее обычного. Скорее его можно назвать не аномальным, а близким к норме - хорошим, умеренно-жарким и, в целом, приятным.

Лето в Санкт-Петербурге 2020 обещает быть обычным.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, отмечает синоптик, тут самое главное - фраза «в среднем». Новых холодных дней или «жарких» температурных рекордов специалисты все же не исключают - просто «разглядеть» их, скорее всего, удастся не раньше чем за неделю.

С другой стороны - по словам доктора географических наук Валерия Малинина, климат на планете стремительно меняется.

- За последние 20 лет количество опасных - или аномальных - метеорологических явлений выросло в два раза, - констатировал ученый. - Все дело в том, что где-то в конце семидесятых-начале восьмидесятых годов прошлого века произошла разбалансировка климатической системы.

У синоптиков нет возможности давать точные долговременные прогнозы. Особенно - прогнозы для Санкт-Петербурга с его изменчивой погодой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Если говорить простыми словами, это значит, что в нижних слоях атмосферы идет потепление, а в стратосфере - похолодание. Когда теплый и холодный воздушный потоки сталкиваются, образуется высокая турбулентность - а это, в свою очередь, приводит к грозам, штормам, вихрям и прочему.

- Основная причина - деятельность человека и накопление в атмосфере парниковых газов, - отмечает Малинин. - К тому же они висят над нашей планетой плотным одеялом и дополнительно ее «подогревают». Поэтому на протяжении следующих нескольких лет средние температуры будут постепенно повышаться. А то, что мы сейчас называем аномалиями - зиму без снега, засушливое лето и прочее - станет нормой жизни. Санкт-Петербургу в этом отношении повезло: город стоит на берегу Балтийского моря, которое сглаживают атмосферные процессы. Но тем не менее перемены дойдут и сюда - просто чуть позже.