«Это будет безопаснее, чем поход в магазин»: Как Петербург готовится к голосованию за поправки в конституцию

До всероссийского голосования по поправкам в Конституцию осталось меньше месяца. В Северной столице уже полным ходом идет подготовка к этому событию. Свои коррективы в процесс, конечно же, внесла пандемия, и теперь в числе важнейших задач сотрудников избиркома обеспечить не только прозрачность голосования, но и безопасность всех его участников. «Комсомолка» побывала на избирательном участке №49 (в 564-й школе Адмиралтейского района).

Масок хватит на всех

В 2020 году петербуржцев на избирательных участках будут встречать не только привычные рамки металлоискателей, но и несколько «санитарных кордонов». Как театр начинается с вешалки, так и вход на УИК в период пандемии начинается с антибактериального коврика. Таким образом, всяк сюда входящий может продезинфицировать обувь. На коврике этом несколько слоев, которые в течение дня необходимо снимать один за другим.

Сразу же справа за ковриком на стене закреплен антисептик, чтобы каждый избиратель мог обработать руки. Ну а если кто-то его проглядел, то санитайзер любезно предоставит медработник.

У входа избирателей встречает медрботникФото: Олег ЗОЛОТО

- Разрешите измерить вам температуру. Будьте добры ваше запястье, - спокойным, приветливым голосом произносит женщина-медик в спецодежде. Ее пост – сразу за рамкой металлоискателя. На столе – маски, перчатки, влажные салфетки и антисептик. Воспользоваться всем этим может любой избиратель, который по какой-то причине не захватил с собой средства индивидуальной защиты.

- Видите, все происходит бесконтактно: температуру мерим «пистолетом», маски и перчатки человек берет сам, - поясняет медработник Ольга Соловьева. – Всех этих средств у нас хватит, еще же запасы есть.

Если все прошло успешно, и температура в пределах нормы, избиратель отправляется дальше, но если она завышена – добро пожаловать в специальную комнату для ожидания медицинской помощи. Но это отнюдь не значит, что вы не сможете сделать свой выбор. Сотрудники УИК предоставят вам бюллетень и контейнер, в который необходимо его опустить. А дальше – вам вызовут скорую. Таков регламент.

Уборка каждый час

Маски и перчатки также будут предоставлены всем работникам избирательных участков и наблюдателям. Каждый час все столы, дверные ручки, спинки стульев и прочие так называемые контактные поверхности будут обрабатываться антибактериальными средствами. Проветривать помещения тоже станут ежечасно.

- Для соблюдения социальной дистанции мы нанесли разметку на пол и стрелками указали маршрут избирателя, - поясняет член избиркома с правом решающего голоса Екатерина Фесик. – Чтобы развести потоки людей, на каждом участке будут организован вход через одну дверь, а выход через другую. Причем, если в одном учреждении участков несколько, свой вход будет на каждый из них.

Столы, дверные ручки и все, к чему прикасаются люди, обрабатывают каждый часФото: Олег ЗОЛОТО

По-особому станут работать и члены комиссии. Так, чтобы увеличить расстояние между ними и избирателями столы стоят «торцом». Паспорт нужно показывать с расстояния полутора метров, не передавая в руки сотруднику УИК. С такой дистанции точно все видно, уверяют работники избиркома.

Расписаться за то, что получил бюллетень, горожанам предложат индивидуальной ручкой. Потом ее нужно забрать с собой. Такой вот карантинный бонус. Мелочь, а приятно.

Анонимность гарантирована

Далее отправляемся к кабинам для голосования. Рядом с ними на столе разложены брошюры. В одной из них – текст Конституции, в другой – полный текст тех самых поправок, ради которых весь сыр бор. В третьей – информация о всех новшествах, которые появятся в главном законе страны. Эту брошюру выпустил избирком, в Петербурге ее напечатают миллионным тиражом.

Сами кабины сейчас тоже выглядят иначе. Те, что были предназначены для двух избирателей, готовы «принять» только одного. А чтобы и здесь минимизировать контакты, заднюю шторку просто на просто убрали. Но сотрудники избиркома уверяют – анонимность будет соблюдена: за спиной у голосующего не должно быть ни души.

Последний этап – опустить бюллетень в урну. Тут все по старой схеме.

Несмотря на все профилактические мероприятия, работники УИК уверяют, что нахождение на участке займет не больше времени, чем поход в магазин. Зато сам процесс будет в разы безопаснее.

Как будут работать наблюдатели

Ну и какие же выборы без наблюдателей? Они уже вовсю готовятся бдеть законность на избирательных участках. Всех их направляет Общественная палата. Сейчас желающие контролировать процесс голосования проходят обучение.

Минимум контакта – показываем паспорт на дистанции, расписываемся индивидуальной ручкойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Если вы помните, перед президентскими выборами мы такое обучение проводили в БКЗ «Октябрьский». Сейчас такой возможности нет, и наши наблюдатели учатся онлайн, - говорит заместитель председателя общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев. – Уже заявки подали 9000 человек. По нашим подсчетам, их должно быть 12-14 тысяч.

Количество наблюдателей на каждом участке в законе никак не регламентируется, однако по опыту – их обычно около 6. Но это не значит, что они сидят в рядочек на УИК. В их числе и те, кто ходит по адресам. В этом году такая работа особенно опасна и трудна.

- Те граждане, которые находятся дома на вынужденном карантине, у которых, к примеру, подтвержден коронавирус, могут голосовать на дому. К ним придут сотрудники УИК и наблюдатели, - поясняет Станислав Еремеев. – Все голосование пройдет бесконтактно. Бюллетень, к примеру, они передадут избирателю в пакете. Сами будут одеты в специальные комбинезоны. Порядок этот сейчас еще обсуждается.

Помимо постоянных избирательных участков, которых в городе 1899, будут работать еще и временные. Такие появятся, например, в больницах. В том числе в тех, которые сейчас перепрофилированы под лечение больных коронавирусом. В каких именно медучреждения такие участки будут организованы, пока решается. Но в любом случае проголосовать смогут все желающие и имеющие на это право. Если в той или иной больнице участка не будет, к пациентам также придут сотрудники УИК и наблюдатели.

КСТАТИ

Голосовать можно неделю

Единый день голосования назначен на 1 июля, однако в Петербурге сделать выбор можно будет с 25 июня. Такое решение было принято городом для того, чтобы «распылить» потоки избирателей. По мнению сотрудников УИК, это позволит снизить число граждан, находящихся на участке одновременно.

Всем, кто забыл маску и перчатки, их выдаютФото: Олег ЗОЛОТО

1 июля участки начнут работу в 8 утра и закончат в 8 вечера, а с 25 по 30 июня будут принимать избирателей по вечерам. Чтобы проголосовать в этот период, нужно, как обычно, прийти с паспортом на свою УИК.

Кроме того, если, к примеру, в каком-то садоводстве, расположенном на территории той или иной избирательной комиссии, будет достаточно желающих проголосовать, выборы могут приехать «с доставкой». То есть, в один из дней с 25 по 30 июня работники УИК возьмут с собой списки избирателей и приедут в это самое садоводство, чтобы люди могли сделать свой выбор «не отходя от кассы».

Если кто-то захочет проголосовать не по прописке, а по месту пребывания, - не проблема! Главное, успеть взять открепительный документ. Сделать это нужно до 14 часов 21 июня. Иначе ничего не выйдет. Причем, не важно, петербургская у вас прописка или нет. Жители, зарегистрированные в других регионах, также могут воспользоваться этой услугой.

СКАЗАНО!

Станислав Еремеев, заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга:

- В этом году, в связи с потрясшей нас эпидемией, огромное внимание мы уделяем сохранению здоровья всех участников выборов. Поэтому мы не только делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность при голосовании, но еще и надеемся на сознательность наших жителей. Мы очень рассчитываем на то, что петербуржцы серьезно отнесутся к соблюдению мер безопасности и помогут нам сделать так, чтобы выборы прошли без каких- либо проблем.

КОНКРЕТНО

Когда голосовать?

1 июля: с 8.00 до 20.00

С 25 июня по 29 июня: с 16.00 до 20.00

30 июня: с 14.00 до 16.00

Как открепиться?

- в любом МФЦ «Мои документы» с 5 июня до 14.00 21 июня

- через портал «Госуслуги» с 5 июня до 14.00 21 июня по МСК

- в любой территориальной комиссии с 5 июня до 14.00 21 июня

- в любой участковой комиссии с 16 июня до 14.00 21 июня

Как проголосовать на дому?

С 16 июня до 17.00 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию или передайте свою просьбу через родственников или волонтеров. Обсудите удобное время голосования. Обращение для голосования на дому также можно подать через портал «Госуслуги» с 5 июня до 14.00 21 июня по МСК.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1899 - Всего УИКов

3846221 - бюллетеней напечатано

9000 - наблюдателей подали заявки

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