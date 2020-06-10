2020-06-10T19:51:58+03:00
Общество

Комитет по печати Санкт-Петербурга поздравил «Комсомолку» с 95-летием и вручил сотрудникам редакции благодарственные письма

Награждение состоялось в пресс-центре «КП» - Санкт-Петербург», представители Смольного привезли не только подарки, но и искренние пожелания
Анна ПОСЛЯНОВА
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Несмотря на пандемию, петербургская редакция «Комсомолки» не останавливала свою работу ни на день.Несмотря на пандемию, петербургская редакция «Комсомолки» не останавливала свою работу ни на день.Фото: Артем КИЛЬКИН
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24 мая 2020 года «Комсомольская правда» отметила свое 95-летие. Сегодня, когда сотрудники самого читаемого издания России отдел за отделом стали возвращаться из коронавирусной удаленки, петербургскую редакцию «Комсомолки» навестил председатель Комитета по печати Владимир Рябовол. С собой он привез благодарственные письма и теплые слова.

Глава ведомства оценил шахматную рассадку сотрудников, которые надели маски и собрались на торжественную церемонию в пресс-центре редакции, и выразил сожаление, что собрать весь коллектив не удалось из-за коронавируса.

– Сильно подозреваю, что двумя неделями противокоронавирусные меры не ограничатся, – вздохнул Владимир Рябовол. – Нужно себя воспитывать, перестраивать на новый лад, ведь, похоже, эта данность будет сопровождать нас, в лучшем случае, до конца года.

Несмотря на пандемию, петербургская редакция «Комсомолки» не останавливала свою работу ни на день. Да, количество выпусков сократилось из-за измененного формата труда и перехода на удаленку, но следить за новостями и делиться ими с читателями в печати, на радио и сайте не перестали.

Председатель Комитета по печати Владимир Рябовол. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Комитета по печати Владимир Рябовол.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Вы поддержали традиции, сформированные в коллективе еще десятки лет назад, в том числе в трудные военные годы, – отметил Рябовол. – Ваша 95-летняя история не может не вызывать преклонение: таланты сопровождали и сопровождают всю деятельность всеми любимого издания. Всех и не перечислишь: Маяковский, Гайдар, Вознесенский, Евтушенко… За эти 95 лет был сформирован фантастический пласт литературного и журналистского наследия.

Председатель комитета добавил, что «Комсомолке» не достает только запустить собственный телевизионный канал, ведь в форматах газеты, Интернет-сайта, радио и литературного издательства медийный дом уже успешно работает.

– Желаю творческих успехов, максимального внутреннего духовного обогащения и мотивации на дальнейшие журналистские и литературные подвиги, – улыбнулся Рябовол. – Не забывайте свое великое наследие. Творческого задора и окрыленности!

Сотрудникам редакции вручили благодарственные письма. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудникам редакции вручили благодарственные письма.Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель председателя Комитета по печати, начальник отдела медиа-планирования и СМИ Марина Мерцалова вручила сотрудникам «Комсомолки» благодарности. Синие папки с благодарностями, с гербом Санкт-Петербурга на обложке, получили генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов, главный редактор Ирина Жеглова, первый заместитель главного редактора Анна Суходоева, заместитель главного редактора по Интернет Ирина Быстрова, заместитель главного редактора по радио Дмитрий Делинский.

Золотые папки с благодарственными письмами вручили заместителю главного редактора по спецвыпускам Алене Чичигиной, обозревателю Роману Лялину, ведущей информационных радиопрограмм Алесе Крупаниной и специальному корреспонденту Анне Посляновой.

– Благодарю Комитет по печати, который нас всегда поддерживает, с которым мы каждый год делаем разнообразные интересные проекты, – поблагодарил гендиректор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов. – На следующий день рождения, надеюсь, соберемся полный составом.

Пожать руки друг другу награждающие и журналисты, увы, не смогли. А вот общее фото, с небольшим отступлением от антикоронавирусных норм, все же сделали, ведь 95 лет «Комсомолке» исполняется лишь раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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