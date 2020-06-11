2020-06-11T12:01:40+03:00
Происшествия

Домашняя собака растерзала младенца в Санкт-Петербурге, когда его мама отвлеклась на свои дела

Месячный ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице
Роман ЛЯЛИН
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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянииРебенка госпитализировали в тяжелом состоянииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге грудничок стал жертвой домашней собаки. Джек-рассел был любимым питомцем семьи. Милая мордашка небольшой собачки не настораживала мать ребенка. Поэтому она спокойно оставляла малыша с четвероногим другом. В итоге в один момент, когда женщина отвлеклась, пес напал на младенца и жестоко растерзал.

- Ребенка госпитализировали с закрытым переломом бедра, укусами грудной клетки, рук и ног, в тяжелом состоянии, - сообщает источник "КП-Петербург". - Младенец находится в педиатрическом университете.

Мать воспитывает ребенка одна. Ей 30 лет. Семья считается неблагополучной.

К слову, 4 июня на мать ребенка составляли административный протокол за "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

ИСТОЧНИК KP.RU

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