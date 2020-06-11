Домашняя собака растерзала младенца в Санкт-Петербурге, когда его мама отвлеклась на свои дела

В Санкт-Петербурге грудничок стал жертвой домашней собаки. Джек-рассел был любимым питомцем семьи. Милая мордашка небольшой собачки не настораживала мать ребенка. Поэтому она спокойно оставляла малыша с четвероногим другом. В итоге в один момент, когда женщина отвлеклась, пес напал на младенца и жестоко растерзал.

- Ребенка госпитализировали с закрытым переломом бедра, укусами грудной клетки, рук и ног, в тяжелом состоянии, - сообщает источник "КП-Петербург". - Младенец находится в педиатрическом университете.

Мать воспитывает ребенка одна. Ей 30 лет. Семья считается неблагополучной.

К слову, 4 июня на мать ребенка составляли административный протокол за "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".