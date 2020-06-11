«За такое в суд подают»: Татьяна Буланова оконфузилась, появившись на людях в платье, как у Джоан Роулинг

Всенародная любимица, на песнях которой выросло не одно поколение, 51-летняя Татьяна Буланова опубликовала у себя на странице в Instagram две фотографии. На первой она позирует в зеленом платье с принтом из розовых цветов, а на втором - писательница Джоан Роулинг в точно таком же наряде.

Буланова никак не прокомментировала случившееся, а вот ее коллег по цеху и подписчиков было не остановить. «Вот это удар. Да за такое в суд подают. Танюша, на тебе платье смотрится дороже», - шутя, написала в комментариях юмористка Елена Воробей.

buslya Татьяна Буланова

Фолловеры поддержали пародистку: «На Татьяне сидит платье лучше», «Хороша ягодка», «Вы ей на прокат дали?», «Авито делает чудеса! Дает вторую жизнь одежде», «Кто у кого украл платье?»

Как удалось выяснить, наряд из коллекции 2011 года американского дизайнера Oscar de la Renta. И, судя по фотографиям, Джоан появилась в нем первее Булановой. Снимок, где запечатлена писательница, с премьеры фильма о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2". Состоялась она в июле 2011-го в Лондоне. Российская певица блистала в платье на премии «Шансон года» в 2015 году.

Но они не единственные, кто предпочел купить творение модельера. Такое же платье, но другого цвета, одела на церемонию Brit Awards 2011 певица Рианна.

Рианна в том же платье, но другого цвета.Фото: СОЦСЕТИ

Благо, что звездные дамы пересекаются не на одних и тех же тусовках. И шанс попасть в неловкую ситуацию сводится к нулю. Но вездесущие папарацци пробираются даже на закрытые тусовки. Поэтому избежать фэшн-баттлов селебрити, скорее всего, не получится.