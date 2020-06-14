Два самолета столкнулись в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге

Нештатная ситуация случилась сегодня, 14 июня, в аэропорту «Пулково». Столкнулись два воздушных лайнера, принадлежащих компаниям «Уральские авиалинии» и S7. Об инциденте «КП-Санкт-Петербург» сообщили очевидцы.

- Столкновение произошло, когда оба лайнера находились на земле и выполняли маневры на взлетно-посадочной полосе, - отметили свидетели происшествия. – Лайнеры не смогли разъехаться, и один из них зацепил крылом хвост другого.

Инцидент обошелся без тяжелых последствий – если, конечно, не считать слегка помятой обшивки. В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая занимается операционным управлением «Пулково», «Комсомолке» также сообщили, что столкновение никак не повлияло на работу аэропорта.

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: предоставлено очевидцами

- Два воздушных судна были задержаны по техническим причинам, - прокомментировали событие в компании. – В данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Подробности необходимо узнавать непосредственно у перевозчиков.

Отметим, что это уже не первая нештатная ситуация в аэропорту. В октябре прошлого года автомобиль врезался в частный самолет. По счастливому стечению обстоятельств в тот раз тоже никто не пострадал.