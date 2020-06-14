2020-06-14T16:27:22+03:00
Происшествия

Дети плачут, взрослые волнуются: появилось видео из салона одного из самолетов, столкнувшихся в аэропорту «Пулково»

Инцидент произошел сегодня, 14 июня, в 12:40
Сергей ВОЛЧКОВ
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Самолеты столкнулись в "Пулково" сегодня в 12:40. Фото: предоставлено очевидцамиСамолеты столкнулись в "Пулково" сегодня в 12:40. Фото: предоставлено очевидцами
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Сегодня, 14 июня, в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге произошел инцидент, наделавший шуму в СМИ: на взлетно-посадочной полосе, не сумев разминуться, столкнулись два самолета. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании «Уральские авиалинии», которой принадлежал один из лайнеров, столкновение прошло по касательной, а потому ничего страшного не случилось. Однако пассажиры, находившиеся в тот момент на борту самолета, происшествие заставило здорово поволноваться. Подтверждение тому – запись, опубликованная в социальных сетях.

- Мой партнер должен был лететь в Калининград, - рассказал о событии петербуржец Александр Горячев. – Но хвост самолета срезал другой самолет при рулежке.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе - один лайнер задел другой крылом. Фото: предоставлено очевидцами

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе - один лайнер задел другой крылом. Фото: предоставлено очевидцами

Несмотря на то, что ситуация, очевидно, нештатная, в салоне, судя по всему, никакой особенной паники не возникло. Пассажиры приглушенно переговариваются, наблюдая за тем, как к «сцепившимся» самолетам подъезжают экстренные службы. В какой-то момент начинает плакать ребенок, но его быстро успокаивают.

Напомним: по словам пресс-службы компании «Уральские авиалинии», на борту самолета в момент столкновения находились 84 человека. Всех их оперативно вывели и отправили в терминал, а для вылета предоставили резервное судно.

Появилось видео из салона одного из столкнувшихся самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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