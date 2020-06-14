2020-06-14T17:48:40+03:00
Происшествия

«Мы не знаем, сколько еще таких бутылочек может быть в городе»: маленькая девочка выпила санитайзер, по ошибке разлитый в бутылочки с водой

По словам мамы малышки, опасная жидкость продавалась в магазине на полке с детскими товарами
Сергей ВОЛЧКОВ
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По счастью, в случае с малышкой обошлось без скорой и больниц. Но - только по счастливой случайности.По счастью, в случае с малышкой обошлось без скорой и больниц. Но - только по счастливой случайности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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О жутком случае, едва не обернувшемся трагедией, рассказала вчера, 13 июня, жительница Санкт-Петербурга Софья Быченкова. По словам женщины, ее маленькая дочь чуть не выпила санитайзер – антисептическое средство для протирки рук и разных поверхностей. Опасная жидкость оказалась налита вместо воды в бутылочку, купленную мужем Софьи в магазине у дома.

- Я налила дочке воды, чтобы она могла запить печенье, - рассказала «Комсомолке» женщина. – Она сделала глоток и вдруг выплюнула все обратно и закричала, что «водичка горячая».

По счастью, с девочкой ничего непоправимого не случилось: она не успела проглотить санитайзер, а потому дело обошлось лишь долгим ополаскиванием рта и приемом активированного угля – на всякий случай. Между тем муж Софьи отыскал в холодильнике еще одну бутылочку, наполненную антисептиком вместо воды.

По словам мамы малышки, антисептик оказался разлит в обыкновенную бутылочку с водой для детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам мамы малышки, антисептик оказался разлит в обыкновенную бутылочку с водой для детей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сам колпачок был закрыт герметично, а вот крышка по резьбе оказалась вскрыта, - вспоминает Софья. – Ума не приложу, как санитайзер мог оказаться в бутылочке. На вид - в точности как вода, и запах очень слабый. Я даже ничего не заподозрила, когда наливала его дочери в кружку!

После происшествия Софья связалась с участковым. По словам женщины, он заявил, что раз пострадавших нет, то и дело заводиться не будет, однако пообещал сходить в магазин и взять с них объяснительную. В самом магазине (это оказалась «Пятерочка» недалеко от дома, где живет семья) возмущенной петербурженке тоже ничего пояснить не смогли: принесли извинения и списали все на человеческий фактор и ошибку раскладчиков товара.

- При этом на камерах наблюдения четко видно, что муж взял бутылочку с полки детских товаров! – рассказывает женщина. – Хорошо, если их было всего две, и обе оказались у нас. А если больше? У меня до сих пор паника – вдруг такая «горячая водичка» еще у какого-нибудь малыша дома…

Чтобы прояснить ситуацию, мы отправили запрос в компанию X5 Retail, которой принадлежит сеть магазинов «Пятерочка». На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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