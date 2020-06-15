Какие ограничения сняли в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020: открылись парикмахерские и мебельные магазины
Новая неделя началась в Санкт-Петербурге с новых послаблений ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, в понедельник, 15 июня 2020 года, в городе открылись парикмахерские, бани, библиотеки и многие другие организации, предоставляющие бытовые услуги. Правда есть важные условия – соблюдение мер безопасности, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболевания. «КП-Петербург» собрала все новые отмененные ограничения.
БАНИ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
15 июня открываются долгожданные парикмахерские. Но только те, что имеют отдельный вход с улицы. Между клиентами должно соблюдаться безопасное расстояние в 1,5 метра, помещение и все инструменты постоянно надо дезинфицировать, а персонал и клиенты обязаны пользоваться масками и перчатками.
Также разрешено посещать государственные бани, библиотеки, пользоваться услугами риэлторов, рекрутинговых агентств. Все по предварительной записи.
Петербуржцы наконец-то смогут привести свои волосы в порядокФото: Артем КИЛЬКИН
Открываются и мебельные магазины, как отдельно стоящие, так и те, которые располагаются в специальных торговых центрах.
Также стали доступны многие бытовые услуги:
1. Пошив и ремонт одежды
2. Пошив и ремонт обуви
3. Изготовление ключей, ножей
4. Ремонт и сервис бытовых приборов и техники
5. Ремонт компьютеров
6. Ремонт и сервис часов
7. Ремонт металлической галантереи, других предметов хоз-быта
8. Клининг – уборка квартир и частных домов
9. Ремонт, обслуживание, аренда велосипедов и самокатов
10. Фотосалоны
11. Мебель под заказ, ремонт мебели
12. Ювелирные мастерские
13. Изготовление под заказ и ремонт изделий из дерева, пробки, корзиночных, плетеных изделий.
Какие ограничения сняли в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020.Фото: Павел РОМАНОВ
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТ
24 июня в Санкт-Петербурге состоится парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В честь этого власти города сняли ограничения в массовом мероприятии, но исключительно для этого праздника.
Также правительство города и Роспотребнадзор обсуждает вопрос о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».
К тренировкам могут вернуться и профессиональные спортсмены. Заниматься подготовкой к соревнованиям можно только в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, при условии, что есть возможность заниматься, жить и питаться на базе.
ДЕТСКИЕ САДЫ И МФЦ
Пока что детские сады будут работать по прежнему режиму - до 28 июня только дежурные группы. Такая же рекомендация дана и частным садикам.
В целом не меняется и режим работы МФЦ - полный пакет услуг, но только по предварительной записи с интервалами между посетителями. Но будут исключения: некоторые услуги (список до понедельника определит комитет по информатизации и связи) будут оказывать в отдельных окнах в режиме живой очереди - без предварительной записи и пауз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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