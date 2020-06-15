Какие ограничения сняли в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020: открылись парикмахерские и мебельные магазины

Новая неделя началась в Санкт-Петербурге с новых послаблений ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, в понедельник, 15 июня 2020 года, в городе открылись парикмахерские, бани, библиотеки и многие другие организации, предоставляющие бытовые услуги. Правда есть важные условия – соблюдение мер безопасности, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболевания. «КП-Петербург» собрала все новые отмененные ограничения.

БАНИ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

15 июня открываются долгожданные парикмахерские. Но только те, что имеют отдельный вход с улицы. Между клиентами должно соблюдаться безопасное расстояние в 1,5 метра, помещение и все инструменты постоянно надо дезинфицировать, а персонал и клиенты обязаны пользоваться масками и перчатками.

Также разрешено посещать государственные бани, библиотеки, пользоваться услугами риэлторов, рекрутинговых агентств. Все по предварительной записи.

Петербуржцы наконец-то смогут привести свои волосы в порядокФото: Артем КИЛЬКИН

Открываются и мебельные магазины, как отдельно стоящие, так и те, которые располагаются в специальных торговых центрах.

Также стали доступны многие бытовые услуги:

1. Пошив и ремонт одежды

2. Пошив и ремонт обуви

3. Изготовление ключей, ножей

4. Ремонт и сервис бытовых приборов и техники

5. Ремонт компьютеров

6. Ремонт и сервис часов

7. Ремонт металлической галантереи, других предметов хоз-быта

8. Клининг – уборка квартир и частных домов

9. Ремонт, обслуживание, аренда велосипедов и самокатов

10. Фотосалоны

11. Мебель под заказ, ремонт мебели

12. Ювелирные мастерские

13. Изготовление под заказ и ремонт изделий из дерева, пробки, корзиночных, плетеных изделий.

Какие ограничения сняли в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020.Фото: Павел РОМАНОВ

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТ

24 июня в Санкт-Петербурге состоится парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В честь этого власти города сняли ограничения в массовом мероприятии, но исключительно для этого праздника.

Также правительство города и Роспотребнадзор обсуждает вопрос о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

К тренировкам могут вернуться и профессиональные спортсмены. Заниматься подготовкой к соревнованиям можно только в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, при условии, что есть возможность заниматься, жить и питаться на базе.

ДЕТСКИЕ САДЫ И МФЦ

Пока что детские сады будут работать по прежнему режиму - до 28 июня только дежурные группы. Такая же рекомендация дана и частным садикам.

В целом не меняется и режим работы МФЦ - полный пакет услуг, но только по предварительной записи с интервалами между посетителями. Но будут исключения: некоторые услуги (список до понедельника определит комитет по информатизации и связи) будут оказывать в отдельных окнах в режиме живой очереди - без предварительной записи и пауз.