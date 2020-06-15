Смольный: «Аэропорт в Левашове повысит качество жизни петербуржцев»

Смольный прокомментировал грядущее строительство аэропорта «Газпрома» на месте военного аэродрома в Левашове. Хотя Петербург активно поддерживает единственный действующий аэропорт – Пулково – в рамках давнего соглашения, призванного обеспечить ему минимум 35 миллионов пассажиров в год, новую воздушную гавань в черте города встречают радушно.

По данным Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, сейчас Правительство России согласовывает проект основных условий концессионного соглашения между Минобороны и компанией «Газпром авиа», которые и построят гражданско-военный аэропорт на севере города на Неве. Когда соглашение утвердят на федеральном уровне, его рассмотрит регион.

– Прорабатывается возможность заключения соглашения между Петербургом и «Газпромом», – добавляют в ведомстве. – Цель – юридически закрепить отсутствие противоречий между реализацией инвестиционного проекта в Левашове и развитием аэропорта Пулково.

Гражданский сектор Левашова, который сможет принимать по 200 пассажиров в час, будет использовать «Газпром авиа». Авиакомпания развивается в направлении деловой авиации и выступает ведущим перевозчиком по количеству самолетов, оборудованных для перевозок класса VIP и корпоративных чартерных рейсов.

Гражданский сектор Левашова сможет принимать по 200 пассажиров в час.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Развитие деловой авиации – перспективное направление для Петербурга, а инвестирование в аэропортовую инфраструктуру активизирует сопряженные отрасли: обеспечит строительство новых предприятий и модернизацию существующих, повысит деловую активность, создаст новые рабочие места, – поясняют в комитете. – Этот инвестпроект укрепит экономический потенциал региона и государства в целом, а также повысит качество жизни населения.

По последним данным, «Газпром» направил обращение в городские Комитет по благоустройству и Комитет по градостроительству и архитектуре, а также разъяснения в Минприроды и Рослесхоза. В них он обосновывает выбор земельного участка. Дело в том, что для размещения оборудования, которое обеспечит безопасность полетов, нужны дополнительные площади за пределами аэродрома. В их числе – участки Курортного лесопарка.

– Сейчас исполнительные органы власти Петербурга ведут работы по согласованию «дорожной карты» по внесению изменений в документы территориального планирования, изменений границ городских лесов, предоставлению земельных участков, – добавляют в Смольном.

В администрации подчеркивают, что гражданский сектор аэропорта организуют в Левашове за счет инвестора: никаких вливаний со стороны городского бюджета не планируется. За деньги «Газпрома» построят и примыкание аэропорта к КАД в районе Парашютной улицы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Владимир ВАЛДИН, эксперт Ассоциации транспортных инженеров:

– Перспектива роста пассажиропотока есть: когда-то в Петербурге было два аэропорта, один из которых был заточен на дальние рейсы, второй – на ближнюю авиацию. С моей точки зрения, для полноценного аэропорта Левашово слишком близко к городу. Если дело закончится бизнес-авиацией, то, в принципе, это ни на чем не скажется. Если будет локальная – Пулково может работать спокойно. А вот если будут попытки перетягивать дальние рейсы, появится конкуренция.

Положительно она скажется или нет, сказать трудно. Но бюджетников там явно не будет: если говорить о бюджетных линях, то, скорее, прокатит старая темя с аэропортом Ленобласти в Сиверском. Получится эдакий аналог Лондон-Сити, разве что еще и с военной авиацией, – аэропорт в центре города для «своих» и для арабских шейхов.

Беспокоит связь аэропорта с КАД: любая дополнительная развязка ведет к тому, что кольцевая перегружается. Ближайшие пробки ждем в Мурине, где в КАД втыкают коротенькую дорогу. Развязки потихонечку превращают кольцевую во внутригородскую улицу: как убили МКАД в Москве, точно так же КАД убьют у нас.