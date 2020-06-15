2020-06-15T15:21:38+03:00
Происшествия

Магазин объяснил, как в бутылочках с детской водой на полках с товарами оказался санитайзер

После ЧП с ребенком в Санкт-Петербурге руководство компании провело внутреннюю проверку и пообещало уволить директора
Сергей ВОЛЧКОВ
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Жительница Петербурга купила в «Пятерочке» детскую воду, вместо которой в бутылке был санитайзер.Жительница Петербурга купила в «Пятерочке» детскую воду, вместо которой в бутылке был санитайзер.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жуткая история с двухлетней дочкой петербурженки Софьи Быченковой заставила поволноваться всех, у кого есть маленькие дети. Напомним, в субботу, 13 июня, малышка сделала глоток санитайзера. Опасная жидкость оказалась разлита в обыкновенные бутылочки с детской водой, которую мама малышки купила в обычном магазине. И хотя с девочкой все оказалось в порядке, без ответа до недавнего времени оставались главные вопросы - кто виноват в подмене, и сколько таких бутылочек уже успело разойтись по городу? Компания X5 Retail, владеющая сетью магазинов «Пятерочке», провела внутреннюю проверку и сообщила результаты "КП-Санкт-Петербург".

- Подготовленные для использования сотрудниками бутылки антисептического средства попали на полку с водой в результате проявленной халатности со стороны директора и администратора магазина, - объяснили в компании.

Проще говоря, санитайзер в бутылочки сотрудники разлили для личных нужд. А после кто-то, не разобравшись, отнес их в отдел детских товаров и поставил на полку. К слову, выяснилось, что таких опасных бутылочек было только две - и обе они оказались в итоге в холодильнике семьи Быченковых.

На первый взгляд определить, что в бутылочке вовсе не вода, попросту невозможно. Фото: предоставлено Софьей Быченковой

На первый взгляд определить, что в бутылочке вовсе не вода, попросту невозможно. Фото: предоставлено Софьей Быченковой

- Директор и администратор магазина будут уволены, - констатировали в пресс-службе. - Компания уже провела тщательную проверку воды во всех магазинах сети и дополнительный инструктаж сотрудников. С пострадавшей семьей мы также постоянно поддерживаем связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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