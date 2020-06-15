Сбежавший кот застрял в Эстонии и из-за коронавируса не может вернуться в хозяйке в Петербург

История о невероятных приключениях кота по кличке Демон дошла до Петербурга из Эстонии. Петербургский котофей сбежал от хозяйки во время путешествия еще в марте, когда границы были открыты, прямо на пункте пропуска «Нарва – Ивангород». А теперь выяснилось, что кот сыт, помыт и ждет встречи с любимой хозяйкой... дома у водителя того самого международного автобуса.

Зверь чувствует себя спокойно, будто домаФото: Из личного архива героя публикации

– В общем, дело было так: мы ехали ночным рейсом «Таллинн – Петербург», девочка из Петербурга везла с собой двух котов, – рассказал «Комсомолке» водитель автобуса Виктор. – Переноска с котами стояла в багажнике. На пункте пограничного контроля багажник открыли, увидели, что переноска развалилась. Коты разбежались. Маленького удалось поймать, а вот второй, как решила хозяйка, выскочил на улицу. Дело было ночью, кот темно-темно-серого цвета. Словом, найти его было нереально. Хозяйка оставила пограничникам свой номер телефона на случай, если они увидят кота, – и мы поехали дальше.

Котик с нетерпением ждет открытия границФото: Из личного архива героя публикации

Спустя неделю уборщица, в очередной раз наводившая чистоту в гараже в Эстонии, где отстаивался автобус, заметила в салоне напуганного чумазого кота.

– Серый? – спросил водитель.

– Серый, – ответила женщина.

– Ну, тогда все понятно.

Таким кота нашли после недели жизни в автобусеФото: Из личного архива героя публикации

Оказалось, что в ту ночь на границе кот-беглец умотал не на улицу, а в салон автобуса, на котором и ехал. Целую неделю усатый путешественник, прячась под сидениями и, видимо, изредка выходя на охоту, катался из Таллинна в Петербург и обратно.

– Взял к себе, накормил: границы-то в тот момент как раз закрыли, а на улицу выгонять жалко, – рассказывает Виктор. – Чувствует себя отлично: кушает, гуляет, купается. Я сначала не посмотрел даже, что это не кот, а кошка, и назвал ее Демоном.

Так котик выглядит сейчасФото: Из личного архива героя публикации

Демон поселился в квартире вахтовиков в эстонском городке Маарду. Наверняка у кошки, как и у почти всех животных, с которыми хозяева ездят за границу, есть чип. Но в коронавирусное время сводить кошку к ветеринару затруднительно. Да и зачем, если все контактные данные ее хозяйки остались на границе? Остается только немного подождать.

Иногда Демон выходит погулять на улицуФото: Из личного архива героя публикации

Пока Демон гостит в Эстонии, неравнодушные россияне разыскивают его хозяйку, чтобы сообщить: с котиком все хорошо. Зоозащитница из Пскова Елена в поисках хозяйки Демона даже обратилась к пограничникам и в транспортную компанию, но ответа пока не получила.

Виктор оставил бы кота себе, но у него аллергия, да и работа водителем к домашним питомцам не располагаетФото: Из личного архива героя публикации

– У меня у самого в Петербурге семья осталась: три месяца из-за этого вируса вернуться не могу, – вздыхает Виктор. – Я к Демону, конечно привык, и животных вообще-то люблю, но у меня аллергия: приходится частенько вычесывать его, чтобы шерсть по квартире не летала. Привезти кота хозяйке готов первым же рейсом.