2020-06-15T20:49:51+03:00
Происшествия

Рейс «Санкт-Петербург – Казань», предположительно, подал сигнал ЧС при заходе на посадку

Самолет компании «Победа» успешно сел, а пассажиры получили свой багаж
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Рейс «Санкт-Петербург – Казань», предположительно, подал сигнал ЧС при заходе на посадку.Рейс «Санкт-Петербург – Казань», предположительно, подал сигнал ЧС при заходе на посадку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Рейс ДР 547 «Санкт-ПетербургКазань» успешно приземлился в аэропорту столицы Татарстана. Ранее сообщалось, что самолет, предположительно, дал сигнал ЧС при заходе на посадку. Судя по онлайн-таблице международного аэропорта «Казань», пассажирам уже выдали багаж, а значит, Боинг сел.

Плановое время прилета было назначено на 19:55, однако на деле самолет приземлился раньше ровно на 15 минут. В полете рейс пробыл почти 2 часа. В пресс-службах аэропорта и авиаперевозчика не смогли оперативно дать комментарий по поводу информации о возможном сигнале тревоги.

По информации от источника «КП-Казань», неизвестные злоумышленники позвонили в один из аэропортов Татарстана и сообщили о бомбе на борту. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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