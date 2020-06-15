Рейс «Санкт-Петербург – Казань», предположительно, подал сигнал ЧС при заходе на посадку

Рейс ДР 547 «Санкт-Петербург – Казань» успешно приземлился в аэропорту столицы Татарстана. Ранее сообщалось, что самолет, предположительно, дал сигнал ЧС при заходе на посадку. Судя по онлайн-таблице международного аэропорта «Казань», пассажирам уже выдали багаж, а значит, Боинг сел.

Плановое время прилета было назначено на 19:55, однако на деле самолет приземлился раньше ровно на 15 минут. В полете рейс пробыл почти 2 часа. В пресс-службах аэропорта и авиаперевозчика не смогли оперативно дать комментарий по поводу информации о возможном сигнале тревоги.

По информации от источника «КП-Казань», неизвестные злоумышленники позвонили в один из аэропортов Татарстана и сообщили о бомбе на борту. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуацией.