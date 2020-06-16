2020-06-16T15:23:14+03:00
Общество

Статую Геракла вернули на историческое место в Екатерининском парке Царского Села

В сентябре 2019 года скульптура впервые за 70 лет покинула пределы заповедника [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Статуя Геракла вернулась в Екатерининский парк / Фото: ГМЗ "Царское Село"Статуя Геракла вернулась в Екатерининский парк / Фото: ГМЗ "Царское Село"
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В понедельник, 16 июня 2020 года, один из символов Екатерининского парка в Царском Селе – бронзовый Геракл, вернулся на свое историческое место – лестницу Камероновой галереи. В сентябре 2019 года скульптура впервые за 70 лет покинула пределы музея-заповедника, и направилась в реставрационную мастерскую.

Скульптуру забрали на реставрацию в сентябре 2019 года / Фото: ГМЗ "Царское Село"

Скульптуру забрали на реставрацию в сентябре 2019 года / Фото: ГМЗ "Царское Село"

- Мы рады, что наш знаменитый мифологический герой вернулся домой. Без него Камеронова галерея выглядела пустой, его спутнице Флоре пришлось зимовать одной. Надеюсь, что в обозримом будущем парки вернутся к привычной, докарантинной жизни и наши посетители вновь смогут прогуляться по колоннаде, – говорит директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Геракл ранее не покидал своего места 70 лет / Фото: ГМЗ "Царское Село"

Геракл ранее не покидал своего места 70 лет / Фото: ГМЗ "Царское Село"

Реставраторы полностью восстановили бронзовую фигуру, которая пострадала за долгие годы от непогоды, а также частых прикосновений посетителей парка.

Фигуры Геракла и Флоры украшают лестницу Камероновой галереи. Они созданы в 1787 – 1788 годах по воле императрицы Екатерины II. Они являются копиями античных мраморных статуй. Геракл изображен в момент отдыха после свершения очередного подвига. Три яблока, добытые им в саду Гесперид, зажаты в правой руке, отведенной за спину. Левая рука устало опирается на палицу.

Реставраторы восстановили бронзу, пострадавшую от прикосновений посетителей / Фото: ГМЗ "Царское Село"

Реставраторы восстановили бронзу, пострадавшую от прикосновений посетителей / Фото: ГМЗ "Царское Село"

На долю Геракла и Флоры выпали непростые испытания. Во время Великой Отечественной войны статуи вывезли в Германию. Осенью 1947 года директору Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов-музеев Анатолию Михайловичу Кучумову удалось найти их в Германии во дворе медеплавильного завода города Галле. Они чудом не ушли в переплавку. Уже в декабре 1947 года Геракл и Флора вернулись на свои исторические места.

Теперь Геракл снова украшает лестницу Камероновой галереи / Фото: ГМЗ "Царское Село"

Теперь Геракл снова украшает лестницу Камероновой галереи / Фото: ГМЗ "Царское Село"

ИСТОЧНИК KP.RU

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