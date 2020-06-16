2020-06-16T17:08:02+03:00
Спорт

ЦСКА (Москва) – Зенит 20 июня 2020: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч чемпионата РПЛ по футболу ЦСКА – Зенит. Команды сыграют в субботу, 20 июня 2020 в Москве на «ВЭБ Арене». Начало – в 19.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
Фанаты «Зенита» не смогут приехать в Москву на матч с ЦСКА 20 июня 2020 года.Фанаты «Зенита» не смогут приехать в Москву на матч с ЦСКА 20 июня 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Прогноз на матч чемпионата РПЛ ЦСКА (Москва) – «Зенит» 20 июня 2020 – 1:1 (ничья).

Российский футбол вступает вместе со всем миром в новую эпоху — пост-коронавирусную. Чемпионат возобновился в марте, но клубы успели провести только по одному туру - пандемия нарушила все планы.

Болельщиков все-таки решили не оставлять без любимого вида спорта — Лиге РПЛ позволили определить чемпиона и распределить последующие места — после одобрения на государственном уровне.

Естественно, с соблюдением всех правил безопасности. В масках, к счастью, на поле футболистам выходить не надо. Но ограничений хватает.

Те же маски и перчатки необходимы игрокам и тренерам при нахождение на скамейке запасных. Объятия, поцелуи и прочие тесные контакты при

празднование голов и прочие эмоциональные события в игре теперь запрещены. Разрешено пять замен вместо привычных трех.

Зрители могут посещать матчи РПЛ только при разрешении региональных властей. И определенное количество - так уже известно, что на «ВЭБ Арене» соберется чуть больше трех тысяч поклонников ЦСКА. А вот фанаты «Зенита» точно не смогут приехать поддержать своих кумиров. Одним словом, мы будем жить теперь по-новому.

Определить в какой форме находятся клубы после такого долгого простоя тоже сложно. Кто-то отпускал игроков в отпуск, у кого-то, как у «Зенита», все игроки находились на «месте», под «рукой» главного тренера. Кстати, с Сергеем Семаком клуб в начале лета продлил контракт по схеме «2+1», поэтому наставник сине-бело-голубых может спокойно смотреть в будущее.

Главное, не допустить грубых ошибок и не упустить второй чемпионский титул подряд. Задел к зиме зенитовцы себе создали отличный — за восемь туров до финиша, ближайший преследователь - «Локомотив» - отстает на девять очков (!!!). ЦСКА (пятое место в таблице), мечтающий о медалях и месте в Лиге чемпионов, на 14!

В последних пяти турах РПЛ армейцы не смогли ни разу выиграть (три ничьи, два поражения). На своем поле москвичи не смогли победить в пяти из шести предыдущих матчах.

У «Зенита», наоборот, победная серия в первенстве составляет уже 11 матчей (8 побед и три ничьи). Продолжить ее они, наверняка, захотят и в Москве.

Впрочем, и «стратегическая» ничья вполне устроит зенитовцев. К вершине, после долгого перерыва, надо начинать путь с небольшого, но уверенного шага.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Интенсивность ливня в несколько раз превысила нормы в Пушкинском районе
Внедорожник сбил пятилетнего мальчика на «зебре» на Чкаловском проспекте
Столкновение двух самолетов в Пулково стало уголовным делом
Мотоциклист сбил прохожего и погиб на набережной Фонтанки
30 миллиардов рублей недополучил бюджет Санкт-Петербурга с апреля
Тоннель на Пулковском шоссе затопило водой из-за ливня
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, от чего будет зависеть полное снятие карантинных мер
Испытания теплосетей пройдут 17 июня в трех районах Санкт-Петербурга
Медведица Хаарчаана устроила охоту на видеокамеру в Ленинградском зоопарке
Автопробег в честь медиков пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года
Водолазы-добровольцы будут искать пропавшего в Кингисеппе школьника
Избирательные участки начали работу в Ленинградской области
Работа наземного транспорта изменится в дни репетиций и проведения Парада Победы в Санкт-Петербурге
Врач НИИ Джанелидзе рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды
19-летний парень поджег полицейский УАЗ из-за уснувших на дороге пьяных друзей
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбирать клубнику
В Ленобласти пьяная мать легла спать и насмерть придавила ребенка