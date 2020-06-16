ЦСКА (Москва) – Зенит 20 июня 2020: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч чемпионата РПЛ ЦСКА (Москва) – «Зенит» 20 июня 2020 – 1:1 (ничья).

Российский футбол вступает вместе со всем миром в новую эпоху — пост-коронавирусную. Чемпионат возобновился в марте, но клубы успели провести только по одному туру - пандемия нарушила все планы.

Болельщиков все-таки решили не оставлять без любимого вида спорта — Лиге РПЛ позволили определить чемпиона и распределить последующие места — после одобрения на государственном уровне.

Естественно, с соблюдением всех правил безопасности. В масках, к счастью, на поле футболистам выходить не надо. Но ограничений хватает.

Те же маски и перчатки необходимы игрокам и тренерам при нахождение на скамейке запасных. Объятия, поцелуи и прочие тесные контакты при

празднование голов и прочие эмоциональные события в игре теперь запрещены. Разрешено пять замен вместо привычных трех.

Зрители могут посещать матчи РПЛ только при разрешении региональных властей. И определенное количество - так уже известно, что на «ВЭБ Арене» соберется чуть больше трех тысяч поклонников ЦСКА. А вот фанаты «Зенита» точно не смогут приехать поддержать своих кумиров. Одним словом, мы будем жить теперь по-новому.

Определить в какой форме находятся клубы после такого долгого простоя тоже сложно. Кто-то отпускал игроков в отпуск, у кого-то, как у «Зенита», все игроки находились на «месте», под «рукой» главного тренера. Кстати, с Сергеем Семаком клуб в начале лета продлил контракт по схеме «2+1», поэтому наставник сине-бело-голубых может спокойно смотреть в будущее.

Главное, не допустить грубых ошибок и не упустить второй чемпионский титул подряд. Задел к зиме зенитовцы себе создали отличный — за восемь туров до финиша, ближайший преследователь - «Локомотив» - отстает на девять очков (!!!). ЦСКА (пятое место в таблице), мечтающий о медалях и месте в Лиге чемпионов, на 14!

В последних пяти турах РПЛ армейцы не смогли ни разу выиграть (три ничьи, два поражения). На своем поле москвичи не смогли победить в пяти из шести предыдущих матчах.

У «Зенита», наоборот, победная серия в первенстве составляет уже 11 матчей (8 побед и три ничьи). Продолжить ее они, наверняка, захотят и в Москве.

Впрочем, и «стратегическая» ничья вполне устроит зенитовцев. К вершине, после долгого перерыва, надо начинать путь с небольшого, но уверенного шага.