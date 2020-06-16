Расхождение в шесть раз: сколько на самом деле петербуржцев могло умереть от коронавируса в апреле 2020 года

Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге может быть сильно занижено. Такой вывод следует из данных Росстата, опубликованных на официальном сайте ведомства в прошлые выходные. Согласно им, за апрель 2020 года в Северной столице от COVID-19 умерло 125 человек. Еще в 41 случае вирус стал причиной гибели предположительно, еще в 34 — привел к развитию фатальных осложнений. Итого — 200 погибших. В то же время городской оперштаб за тот же период приводит куда менее пугающие цифры — всего 31 случай. Откуда взялось такое расхождение, и сколько на самом деле петербуржцев загубил SARS-CoV-2 – разбирались корреспонденты «Комсомольской правды».

«В СУТКИ — НЕ БОЛЬШЕ ПЯТИ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Документ, заинтересовавший журналистов, выложен в разделе «Официальные публикации». Если верить Росстату, всего за апрель в России от COVID-19 и вызванных коронавирусом осложнений скончалось 1 705 человек. Санкт-Петербург же по количеству смертей занял третье место по стране (после Москвы и Московской области) и первое — в Северо-Западном федеральном округе. В общей сложности — 200 смертей за месяц. Расхождение с цифрами комздрава — почти в шесть с половиной раз. При этом, например, у ближайших соседей — Ленинградской области — со статистикой тоже не все в порядке: на 1 мая 2020 года Росстат дает шесть смертей, а местный комздрав — три.

В апреле Росстат дает 200 заболевших, оперштаб - 31.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если говорить конкретно о Санкт-Петербурге, то я все же больше верю в 200 случаев, чем в 31, - констатирует доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг. - При этом я не думаю, что тут имеют место какие-то злонамеренные игры со статистикой. Скорее всего, дело в другом — в неправильно выстроенной системе сбора данных.

По словам Цинзерлинга, после вскрытия умершего патологоанатом всегда пишет предварительное заключение, в котором указывает причину смерти. Составляются и выдаются эти заключения по принципу «здесь и сейчас» - то есть, зачастую, в тот же день, когда пациент скончался, или на день-два позже.

- Но у нас в Санкт-Петербурге эти заключения почему-то взялись перепроверять, - констатирует ученый. - Для этого была привлечена так называемая комиссия по анализу летальных исходов. Не знаю, чисто местная это инициатива или все-таки нет, но лично мне о существовании подобных органов в других регионах не известно. Проблема в том, что состав этой комиссии невелик, а патологоанатом там и вовсе один. А для того, чтобы выдать экспертное заключение по конкретной смерти, нужно проанализировать от двадцати до ста микроскопических образцов. И не просто проанализировать, а еще и предварительно их подготовить. В сутки один специалист просто физически не способен выполнить больше пяти таких исследований.

По словам пресс-службы городского комздрава, комиссия по анализу летальных исходов не успевает проверять все случаи смерти.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЗАДЕРЖКА — ДО ОДНОГО МЕСЯЦА»

Поэтому, разъясняет Цинзерлинг, комиссия просто не успевает обрабатывать все поступающие данные в режиме реального времени — а значит, сильно отстает от текущей ситуации. Собственно, подтверждение этому мы уже увидели: 23 мая Смольный официально заявил, что комиссия увеличила интенсивность работы, и показатели смертности тут же скакнули — с пяти-восьми до тридцати-сорока случаев в сутки.

- Мы никогда не скрывали, что у нас подтверждение случаев смерти идет с определенной задержкой, - объяснили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. - Сначала она составляла около двух недель, потом, по мере поступления все новых историй болезни, выросла до месяца. Комиссия по анализу летальных исходов — это порядка десяти-пятнадцати специалистов, у которых есть основная работа, анализом смертей они занимаются в свободное от нее время. Причем объем информации, которую им приходится обрабатывать, огромный — одна история болезни может насчитывать до 500 листов. Обеспечить их оперативное рассмотрение было попросту невозможно.

В комитете подчеркнули, что по этой же самой причине не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данные Росстата — комиссия попросту не успела рассмотреть все без исключения апрельские смерти.

Комиссия по анализу летальных исходов уже увеличивала темпы работы - вместе с ними подпрыгнули и показатели смертности.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас комиссия учитывает только те случаи, в которых коронавирус стал основной причиной гибели пациента, - констатировали в ведомстве. - Поэтому не исключено, что итоговые показатели — и в том числе данные, опубликованные Росстатом — еще могут измениться. Причем как в меньшую, так и в большую сторону.

КСТАТИ

Согласно данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, смерть от коронавируса комиссия по анализу летальных исходов подтверждает в среднем в 50 % случаев. С марта эта цифра постоянно увеличивается и в отдельные периоды доходит до 90 %. Остальные проценты, как правило, приходятся на другие заболевания.