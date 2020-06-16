«Переболели коронавирусом и вернулись спасать пациентов»: Удивительная история семьи врачей, которые работают в Мариинской больнице

Они вместе изучали азы медицины, вместе стали бороться за здоровье «коронавирусных» пациентов, вместе заболели «ковидом», вылечились и снова вернулись в родную больницу. Арина и Алексей Дмитриевы познакомились на 1 курсе педиатрического университета, и сразу поняли, что это любовь. Однако сделать первый шаг никто из них не решался. Но на 5-й год обучения, чтобы быть ближе к любимой, Алексей собрал всю свою мужскую волю в кулак и пошел на хитрость.

- Я, будучи старостой факультета, просто взял и перевел Арину в свою группу, - с гордостью делится он. – С этих пор у нас и началось тесное общение и завязались отношения.

Через месяц семье Дмитриевых исполнится годФото: из архива героя публикации

Молодые медики живут вместе уже пять лет, почти год из них – как законные супруги. Оба работают в Мариинской больнице. Он – терапевт-эндокринолог, она – кардиолог. Принимать пациентов с коронавирусом Арина и Алексей начали в апреле, когда больница еще не была перепрофилирована под инфекционную. Тогда-то оба и заразились «ковидом».

- Первым заболел я, - вспоминает Алексей. – Почувствовал себя плохо, вернувшись домой, а с утра поднялась температура. Следом заболела Арина.

- Но, к счастью, мы молодые, и нам госпитализация не понадобилась, - подхватывает девушка. – Мы даже шутили, что раз мы оба врачи, то можем следить за состоянием друг друга, если нужно – послушать легкие. Но вскоре выкарабкались и вновь вернулись на работу.

Первым делом после выздоровления Дмитриевы прошли обследование и сдали плазму, чтобы вылечить и других «ковидных» больных. В результате помощь получили пациенты их родной Мариинской больницы. Вернувшись к работе, молодые супруги поняли – даже в пандемии есть плюсы. Один из них заключается в том, что Арина и Алексей стали больше времени проводить вместе.

Из-за пандемии у супругов изменился рабочий график, и они стали больше времени проводить вместеФото: Артем КИЛЬКИН

- Как ни странно, но мы стали чаще видеться, - делится Арина – Если раньше муж работал в основном днем, а у меня были и ночные смены, и дежурства, то сейчас у нас сменный график, и зачастую выходные совпадают.

В семье Дмитриевых, как уверяют супруги, царит равноправие. Вместе решают все проблемы и продумывают досуг. На Алексее – культурно-театральная часть, на Арине – походно-туристическая. Эти хобби перекочевали в семью еще из студенчества.

- Времени у нас хватает на все! Ведь чем больше занятий, тем больше сил и времени ты для этого найдешь, - улыбается Алексей.

- А еще мы никогда не ругаемся! – добавляет его супруга. – Нам даже друзья удивляются: как так? Разве это возможно? Возможно! Потому что времени на ссоры и что-то плохое у нас нет. Есть только на хорошее.

Не спорят медики и по рабочим вопросам.

- Мы часто дома обсуждаем какие-то случаи по работе. Но так как мы врачи разных профилей и смотрим на проблемы пациентов с разных сторон, мы скорее дополняем представления друг друга о ситуации, - поясняет Арина.

Но всей этой гармонии – личной и профессиональной – могло бы и не быть… Если бы Арина, поступая в вуз, сделала другой выбор.

Арине и Алексею приходится бывать и в "красной" зоне. Вход только в защитном костюмеФото: Артем КИЛЬКИН

- Я на самом деле сначала хотела поступать в архитектурный, - говорит девушка. – Но в последний момент решила идти в медицинский. В семье у меня врачей нет, я первая, но очень уж захотелось выбрать совершенно новую, неизведанную область. И в итоге я не ошиблась – медицина мне подарила не только любимую работу, но и мужа.

- А мне просто очень повезло! – смеется Алексей. – Я родом из маленькой деревушки в Псковской области. Подал документы в вуз и сразу прошел. Решил, что это судьба. Так и оказалось.

Что касается пополнения в семействе, то его супруги планировали еще до эпидемии. Но коронавирус внес свои коррективы, и планы пришлось отодвинуть. Сейчас же Дмитриевы мечтают даже не об отдыхе, а о победе над опасной болезнью.

- Пока мы болели, много смотрели онлайн-курсов, пытались узнать что-то новое в своей профессии, - рассказывает Алексей. – В наших планах – развиваться, получать новые знания и изучать передовые методы лечения. Ведь это бесценно – когда к тебе поступает пациент, а ты понимаешь, что твои действия помогут ему.

- Мы сейчас очень много работаем, и особое счастье после трудового дня возвращаться домой, - добавляет Арина. – Там нас ждет котик.