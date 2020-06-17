Больше 670 миллионов выделили на выплаты медикам Ленобласти, которые лечат больных коронавирусом

В Ленинградской области есть несколько программ для поддержки медицинских работников:

- целевое обучение со стипендией до 10 тысяч рублей

- единовременное пособие для молодых специалистов, впервые поступивших на работу: для врачей - 100 тысяч рублей, для средних медицинских работников - 50 тысяч

- единовременная выплата молодым специалистам 56,5 тысячи рублей (ежегодно в течение трех лет при условии продолжения работы)

- работникам дефицитных специальностей ежегодные выплаты по 120 тысяч рублей

- выплаты в рамках программы «Земский доктор»: 1,5 миллиона рублей для врача и 750 тысяч для фельдшера

- средние медицинские работники до 50 лет, приехавшие в сельский населенный пункт, получают единовременные компенсационные выплаты в размере 345 тысяч рублей.

Губернатор Александр Дрозденко поздравил с наступающим Днем медикаФото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

СКАЗАНО!

- Мы сохранили все социальные надбавки врачам и, естественно, выплаты медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе и нашу региональную доплату, - подчеркнул Дрозденко. - Всего мы выплатили за два месяца 672,7 миллиона рублей, общее количество получивших эту выплату 4,7 тысячи человек. Кроме того, стимулирующие выплаты получат также сотрудникам Бюро судебно-медицинской экспертизы на общую сумму 1 миллион 30 тысяч рублей за два месяца.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ленинградцы - работники здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

В это сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией ленинградские врачи проявили настоящее мужество и высокий профессионализм. Несмотря на существующие угрозы, вы продолжали работать в новых непростых условиях.

От лица всех ленинградцев я выражаю искреннюю благодарность и признательность врачам, медицинским сестрам, санитарам - всем, кто каждый день стоит на страже здоровья жителей Ленинградской области, за ваш неутомимый труд, верность своему делу, отзывчивость, заботу и внимание к пациентам.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов во всех делах и начинаниях, новых побед и достижений.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО.