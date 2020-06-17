2020-06-17T15:49:56+03:00
Общество

«Было повреждено 90% легких»: У кого есть шанс выжить даже с тяжелой формой коронавируса

Врач Мариинской больницы объяснил, почему победить «ковид» порой удается пожилым и очень тяжелым больным
Алина ЧЕМЕРИС
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Заведующий 6-м инфекционным отделением Мариинской больницы Назар МамиевЗаведующий 6-м инфекционным отделением Мариинской больницы Назар МамиевФото: Артем КИЛЬКИН
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За то время, что в Петербурге бушует коронавирус, медики наблюдали немало случаев чудесного выздоровления. Выкарабкаться удавалось и пожилым пациентам, и тем, у кого на легких практически не осталось живого места. Причиной тому – отсутствие сопутствующих заболеваний, которые могли бы привести к печальному исходу. О том, какие пациенты в первую очередь рискуют пополнить статистику смертей от «ковида», «Комсомолке» рассказал заведующий 6-м инфекционным отделением Мариинской больницы Назар Мамиев.

С началом пандемии Мариинка была перепрофилирована под лечение пациентов с коронавирусом, и уже больше двух месяцев здесь помогают тем, кого болезнь не обошла стороной. Самым удивительным за это время стал случай выздоровления 32-летнего пациента, у которого легкие были повреждены более, чем на 90%.

- Это мужчина – мигрант. Он все свое время проводил на работе и поздно обратился за помощью, - рассказывает Назар Мамиев. – Поступил к нам с тяжелейшей пневмонией, КТ показала свыше 90% поражения легочной ткани. Он был очень тяжелый, поначалу мы даже опасались за его жизнь. То, что нам удалось его вылечить, - это очень здорово. Он сначала долго лежал в реанимации, потом – просто в отделении и в результате ушел из стационара своими ногами.

По словам доктора, тяжелее всего болезнь протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам доктора, тяжелее всего болезнь протекает у людей с ожирением и сахарным диабетомФото: Артем КИЛЬКИН

На то, выживет пациент с тяжелой формой коронавируса или нет, по словам доктора, влияют сопутствующие заболевания, среди которых могут быть атеросклероз, заболевания сердца и сосудов, гипертония.

- Я замечал худшее течение болезни у пациентов с лишним весом и с сахарным диабетом, - говорит Мамиев. – У нас есть случаи, когда мы выписывали пожилых людей, которые тяжело переносили ковид: у них были и лихорадка, и порядка 80% повреждения легких. Но все равно они выживали и отправлялись на амбулаторное лечение.

Как отмечает врач, из-за того, что коронавирус еще не изучен, нельзя точно сказать, какие последствия будут у тех, кто на время болезни практически остался без легких. Отдаленные предположения делать пока рано.

- Конечно, в ближайшее после выписки время у пациентов будет одышка, потому что 90% поражения легких – это как раневая поверхность, которой еще предстоит заживать, - поясняет медик. – По идее, любая пневмония заканчивается в той или иной степени легочным фиброзом, но мы надеемся, что у молодых пациентов без сопутствующих заболеваний и с хорошим кровоснабжением всё пройдет максимально бесследно.

Что касается прогнозов по поводу пандемии, то, по мнению Назара Мамиева, уже через месяц поток пациентов пойдет на спад, и нагрузка на стационары снизится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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