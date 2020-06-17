Домик няни Пушкина и крепость Корела: Куда поехать всей семьей на каникулах в Ленинградской области

Ура! Лето, тепло, каникулы! И хорошо, что режим самоизоляции теперь не такой строгий, - можно выбраться погулять и много чего интересного узнать. Наверняка ваши дети истосковались по приключениям. Рассказываем, в какие музеи можно поехать всей семьей уже сейчас. Однако перед визитом стоит позвонить, уточнить расписание и оставить заявку на посещение. Ну и про меры безопасности не забываем: с собой берем маски, перчатки, санитайзеры.

Выборгский замок

Этот уникальный памятник западноевропейского средневекового военного зодчества обязательно надо показать ребенку. Достаточно рассказать о том, что много веков назад там жили настоящие рыцари и все экспонаты можно трогать руками и фотографировать. Во дворе замка можно научиться стрелять из лука и арбалета и даже получить урок фехтования. В мастерских ваш ребенок сам сможет выбрать, чему хочет научиться: ручной лепке, работе с гончарным кругом или кузнечному ремеслу. Если не испугаетесь высоты, можно подняться на смотровую площадку башни святого Олафа. Сверху открывается впечатляющий вид на старый Выборг.

Башня святого Олафа.Фото: Ирина БЫСТРОВА

Адрес: Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, 1.

Телефон: 8 (931) 281-13-78.

Режим работы: Замковый остров ежедневно с 09.00 до 19.00, музей с 10.00 до 18.00, выходной понедельник.

Цена билетов: взрослый 400 рублей, детский 100 рублей.

Домик няни Пушкина

Если ваш ребенок знает сказки Пушкина и читает наизусть «У лукоморья дуб зеленый…», то вполне вероятно, что его заинтересует, как и с кем поэт провел свое детство. Арина Родионовна оказала огромное влияние на творчество Александра Сергеевича, она часто рассказывала ему сказки. Изба, в которой находится музей, была выделена семье знаменитой няни в 1795 году предками поэта за ее верную службу. Избушка уникальна, стоит уже более 200 лет. Полностью сохранились стены - шесть бревенчатых венцов по всему периметру. А еще там старинная утварь, русская печь, комод с вещами, икона с лампадкой, колыбель и прялка.

Избушка уникальна, стоит уже более 200 лет. ФОТО: музей «Домик няни Пушкина»

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский районн, деревня Кобрино, 27.

Телефон: 8 (931) 310-31-33.

Режим работы: с 10.00 до 16.00, выходные понедельник, вторник.

Цена билетов: взрослый 80 рублей, детский 40 рублей.

Крепость Корела

Если ваши дети увлекаются историей, то здесь им точно будет интересно. Считается, что эта крепость была возведена в XIII веке на месте могилы Рюрика - основателя династии Рюриковичей. Крепостью владели поочередно то русские, то шведские рыцари. В начале XIХ века здесь заключали под стражу участников бунта, а потом и организаторов восстания декабристов. Здесь провел дни заточения один из близких друзей Пушкина - известный русский поэт Вильгельм Карлович Кюхельбекер.

Сегодня в крепости Корела открыт для посетителей краеведческий музей. Интересные и увлекательные экскурсии, атмосфера Средневековья всегда захватывают. Периодически здесь проводятся рыцарские турниры. Можно покататься на лошадях.

Считается, что крепость возвели на месте могилы Рюрика.Фото: Елена РЕДЬКИНА

Адрес: Ленинградская область, Приозерск, Ленинградское шоссе, 3.

Телефон: 8 (813) 793-72-75.

Режим работы: все дни, кроме пятницы, с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 17.00.

Цена билетов: взрослый 160 рублей, молодежь 16-18 лет и пенсионеры 130 рублей, дети до 16 лет бесплатно.

Средневековый город Сваргас

А вот, пожалуйста, специально для юных исследователей и путешественников - столица варяжских земель, этнографический музей под открытым небом. Крепость балтийских славян раннего Средневековья VIII - XII веков, воссозданная в натуральную величину.

Каждый без труда сможет освоить стрельбу из лука. ФОТО: swargas.ru

Здесь все происходит в игровой форме, поэтому заскучать не получится. Стоит лишь примерить на себя роль варяга и познакомиться с бытом и обычаями прошлого. Каждый без труда сможет освоить стрельбу из лука, метание топора, верховую езду, кузнечное дело, средневековые танцы, старинную грамоту и древние руны. Тяжесть кольчуги и боевого меча также доступны смельчакам.

Адрес: Ленинградская область, Выборг, поселок Возрождение, проезд Сваргас, 2, 9-й километр Светогорского шоссе.

Телефон: 8 (921) 655-96-03.

Режим работы: экскурсии по предварительной записи для групп от десяти человек.

Цена билетов: за 1,5 часа программы «Жизнь средневекового города» взрослый 500 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

Парк древних обитателей земли в Саблино

Какой ребенок не фанатеет от динозавров? Поначалу в ход идут книжки и энциклопедии, затем - мультики и фильмы. Некоторых родителей эти гиганты тоже часто приводят в восторг.

Так вот экспонаты в Саблинском парке с максимальной точностью повторяют внешний облик первых жителей планеты и при этом расставлены строго в хронологическом порядке. Создала эту уникальную экспозицию группа энтузиастов. В работе принимали участие профессиональные скульпторы, палеонтологи и художники-анималисты. Все они опирались исключительно на научные исследования.

Увидеть первых обитателей планеты, как живых. ФОТО: sablino.net

Не забудьте, что рядом с парком со скульптурами находятся знаменитые Саблинские пещеры и водопады. Чудные фотографии получатся и там.

Адрес: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка.

Телефон: 8 (952) 270-48-03.

Режим работы: ежедневно по предварительной записи.

Цена билетов: взрослый 500 рублей, детский 150 рублей.

Старая Ладога

Многое помнит древняя Ладога, возникшая задолго до образования государства. На территории в 160 га расположилась ладожская крепость XV века, несколько церквей и старинная усадьба. Смотреть не пересмотреть: более 130 тысяч предметов, многие из которых - уникальные археологические находи. Стоит взглянуть, согласитесь? Да и парк вокруг замечательный!

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на работу мастера. ФОТО: swargas.ru

Адрес: Ленинградская область, Старая Ладога, Волховский проспект, 19.

Режим работы: с 09.00 до 18.00.

Телефоны: 8 (81363) 49-070, 8 (911) 272-27-50.

Цена билетов: взрослый 200 рублей, детский до 16 лет бесплатно, студенты и пенсионеры 100 рублей.