Вирусолог рассказал, дойдет ли до нас новая мутация коронавируса, заражающая человека в восемь раз быстрее

Американские ученые открыли новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 — по их словам, она заражает человека в восемь раз быстрее, да к тому же с трудом обнаруживается иммунной системой организма. Дойдет ли она до нас, и стоит ли ее бояться, «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 17 июня, объяснил заместитель директора по инновационной работе НИИ Пастера, вирусолог Александр Семенов.

- По сути, происходит нормальный процесс - вирус преодолевает межвидовой барьер, - отмечает Семенов. - Популяция вируса насчитывает триллионы частиц. И преимущество получают те из них, которые лучше приспособлены к внедрению в наши клетки. Представьте себе взломщика: чем лучше он сделал себе отмычку, тем он быстрее проникнет в квартиру. Тут то же самое, только на уровне микробиологии.

Новая мутация, констатирует эксперт, до нас, разумеется, рано или поздно дойдет. Не исключено даже, что уже дошла - а если и не та самая, которую обнаружили американские исследователи, то какая-нибудь другая с такими же свойствами. Вот только бояться этого не стоит.

По словам вирусолога Александра Семенова, мутировать вирус перестанет, когда у человечества разовьется популяционный иммунитет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все дело в том, что вирус - это, грубо говоря, паразит, живущий в нашем с вами организме, - продолжает Александр Семенов. - У паразита нет цели убить своего носителя - иначе он попросту не сможет существовать. «Идеал» и «высшая цель» любого вируса - заразить всех своих хозяев, но при этом превратиться в обычную хроническую инфекцию или инфекцию типа сезонной простуды. Поэтому по мере того, как SARS-CoV-2 будет становиться все более и более заразным, его летальность, напротив, будет ослабевать.

До логического завершения этот процесс дойдет тогда, когда человечество приобретет так называемый «популяционный иммунитет» - то есть, когда антитела к коронавирусу будут обнаруживаться у большинства населения Земного шара.

- Тогда, как я уже говорил, мы будем иметь спорадическую, вспышечную заболеваемость, сравнимую с заболеваемостью сезонным гриппом или другими ОРВИ, - констатирует ученый. - Да, у нас все так же будут регистрироваться смертельные исходы - от этого никуда не деться — но это уже будут отдельные и нечастые случаи. Поэтому - нет, бояться новой мутации не стоит. Можно фигурально выразиться, что она работает на нас, на человечество.

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