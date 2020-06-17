Известен 30 лет и стоит копейки: Врачи из Ленобласти нашли лекарство, которое за пару дней ставит на ноги больных коронавирусом

В Киришской межрайонной больнице тестируют новое средство для спасения больных с тяжелой формой коронавируса. Оказалось, что развитие болезни способен останавливать противоязвенный препарат, известный медицинскому сообществу как минимум на протяжении последних тридцати лет — копеечный и уже почти выведенный из обращения. Сами медики предупреждают: лечение, по большому счету, экспериментальное, его еще нужно проверять и перепроверять. Но результат налицо: из более чем ста пациентов больницы, которые уже опробовали его на себе, ни один не попал под аппарат ИВЛ.

ПОМОЩЬ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

- Все началось со статьи одного американского медика, который в разгар эпидемии отправился в Ухань, - рассказал «КП» в Санкт-Петербурге» главный врач Киришской межрайонной больницы Станислав Серафимов. - Он сделал любопытное наблюдение: богатые китайцы, лечившиеся дорогими препаратами, умирали от коронавируса в разы чаще, чем бедняки, использовавшие очень дешевое вещество, открытое в Японии еще в 80-е годы прошлого века. При том, что исходные условия — возраст, состояние здоровья, длительность и тяжесть болезни — у пациентов практически всегда были одинаковыми.

Одно из самых опасных осложнений коронавируса и одна из самых частых причин смерти инфицированных - образование тромбов в сосудах.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Исследованиями американского коллеги заинтересовались в Киришах. Медики под началом Серафимова изучили свойства лекарства и выяснили, что оно способно усиливать действие гепарина - белка, который разжижает кровь и не дает ей сворачиваться.

- А ведь в случае с коронавирусом люди чаще всего умирают именно от этого - нарушается свертываемость крови, и в сосудах у заболевших образуются тромбы, - констатирует Серафимов. - Они могут возникать в легких, в мозгу, в сердце, быть обширными или совсем крошечными, но факт остается фактом - наверное, в 98 % случаев именно они приводят к гибели человека.

Впрочем, все это были, по большей части, лишь теоретические выкладки. В практическую плоскость их помог перевести несчастный случай: в больнице заразилась одна из сотрудниц.

Чаще всего тромбоз развивается у людей в возрасте и у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы не представляете, какой это для нас был удар, - признается главврач. - Молодая - чуть-чуть за тридцать, кажется - цветущая женщина, отличный работник сгорала просто на глазах. У нее упала сатурация (насыщение крови кислородом — прим.ред.), посерела кожа, посинели кончики пальцев. Мы понимали, что еще день-два - и ее придется подключать к аппарату ИВЛ. А что там будет дальше - никто не знает.

ТЕРАПИЯ ОТЧАЯНИЯ

В итоге заболевшей дважды ввели внутривенно терапевтическую дозу японского препарата в сочетании с гепарином - один раз утром и один вечером того же дня. В то, что случилось после этого, врачи сначала просто не поверили.

- Уже спустя сутки ее состояние нормализовалось, появилась положительная динамика, - рассказывает медик. - Мы трижды брали кровь на анализ - до такой степени это было неожиданно. Но потом все детально разобрали и поняли - метод работает.

Главный врач Киришской межрайонной больницы Станислав Серафимов уже разослал коллегам из Ленобласти и Санкт-Петербурга письма с предложением опробовать разработанную его командой методику. Фото: сообщество Киришской межрайонной больницы Вконтакте

К слову, тот американский доктор, статья которого подтолкнула Серафимова к исследованию препарата, ошибался: он думал, что препарат воздействует на сам вирус. Но оказалось, что вирус-то он как раз и не трогает - зато позволяет остановить убийственный механизм, который SARS-CoV-2 запускает в организме.

- Сейчас мы понемногу апробируем эту методику на других пациентах и уже добились результатов - более чем из ста человек с хроническими заболеваниями, которые получили это лекарство, никто не попал под ИВЛ, - продолжает главврач. - Конечно, лечение это новое, его еще нужно проверять и исследовать. До сих пор, например, непонятно, почему эффект дал именно этот препарат, хотя уже много лет существуют куда более современные аналоги. Мы разослали коллегам из Ленобласти и Петербурга письма с подробными описанием схемы лечения и предложением использовать его у себя. Надеюсь, мы найдем отклик, потому что ситуация очень сложная и любые - даже случайные - прорывы имеют огромную значимость.

Из более чем 100 пациентов, получивших новое лечение, ни один в итоге не отправился под аппарат ИВЛ.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

Александр СЕМЕНОВ, заместитель директора по инновационной работе НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера:

- Это очень хорошая идея. Новый коронавирус - это не грипп и не обычное ОРВИ. Это совершенно другая, самостоятельная инфекция со своими особенными клиническими проявлениями. Уже к февралю-марту накопилось огромное количество свидетельств о том, что у многих людей, которые оказались им заражены, возникал тромбоз - причем, зачастую, приводящий к фатальным последствиям. И когда мы работали в Италии, где большинство пациентов были пожилыми людьми, мы очень часто слышали от врачей, что причиной гибели пациентов с коронавирусной инфекцией становились именно тромбозы, в том числе легочных артерий. Поэтому профилактика тромбоза неожиданно оказалась одним из механизмов, которые позволяют предотвратить осложнения и спасти пациента, из-за чего применение препаратов, предотвращающих тромбообразование, включено во множество клинических руководств во многих странах мира. Так что коллектив больницы все делает правильно, а их методику можно и нужно считать соответствующей всем современным отечественным и международным рекомендациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему первым действенным лекарством от Covid-19 оказался старый и дешевый препарат

Дексаметазон, который раньше использовали, как допинг в спорте, помогает спасать больных на ИВЛ и “кислороде” (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ