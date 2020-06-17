Режим ограничений в Санкт-Петербурге может продлиться до 2021 года, но очередные послабления грядут после 22 июня

В России обсуждают, когда жители страны смогут вернуться к обычной жизни после пандемии. И пока прогнозы не утешительные. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, возможно только в следующем году, примерно к февралю 2021-го. Мы попросили объяснить, что это значит, главу межведомственной комиссии по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге академика Евгения Шляхто.

- Я думаю, что он министр говорил о том, что к этому времени появится вакцина, - пояснил Евгений Шляхто. - Нужно понимать, что как раньше уже не будет. Поэтому все ограничения самосохранения нужно неукоснительно соблюдать. Чем лучше, тем быстрее наступают послабления режима самосохранения. Мы ждем, когда у 60 процентов населения появится иммунитет. Сколько еще у нас продлится сама эпидемия - одному богу известно.

При этом очередные послабления в Санкт-Петербурге можно ждать уже в ближайшее время - после 22 июня 2020 года.

- Ситуация в Санкт-Петербурге улучшается, - пояснил Евгений Шляхто. - Я думаю, что очередные послабления можно ждать на следующей неделе. Однако такие вопросы лучше уточнять у губернатора или вице-губернатора. Хочу попросить жителей города не расслабляться. Нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.