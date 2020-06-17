Автограф Достоевского купили за 5,5 миллионов рублей, а за книги Пушкина даже "дрались": в Петербурге на аукционе распродали редкие издания

Судя по результатам аукциона, который сегодня прошел в Северной столице, не все петербуржцы одинаково бедствовали во время пандемии. С молотка ушло свыше полутора сотен уникальных изданий, литографий, гравюр и автографов. Зачастую цена была в десятки раз выше заявленной. Несмотря на то, что аукцион проходил онлайн, его участники умудрились «подраться» за редкие издания Пушкина и Оскара Уайльда. Но главной сенсацией стала продажа автографа Достоевского за пять с половиной миллионов рублей. Такого петербургские букинистические аукционы раньше не видели.

- У нас такого не было никогда, ни разу еще не выставлялись лоты с такой стоимостью, - рассказали «Комсомолке» в Российском аукционном доме. – Это рекордный лот и рекордная продажа.

Кто именно купил автограф классика, неясно. Известно лишь, что теперь «Записки из мертвого дома» 1875 года выпуска, на титульном листе которых Достоевский написал посвящение своей семье, уйдут в частную коллекцию.

- Экземпляры книг Достоевского, подписанные автором, чрезвычайно редки, - поясняют сотрудники РАД. - По имеющимся сведениям, в мире насчитывается всего около 80 подобных автографов, включая те, что в музейных собраниях.

За издания Пушкина развернулась настоящая борьба. Фото: Российский аукционный дом

Большой интерес также возник к Афоризмам Оскара Уайльда и всем сочинениям Пушкина. За них покупателям пришлось побороться. В итоге книги ушли с молотка с серьезным превышением: «Афоризмы» в тканевом переплете при стартовой стоимости 2000 тысячи рублей продали за 26 тысяч, а «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа и со старой орфографией купили за 70 тысяч вместо начальных 20-ти.

В числе самых дорогих лотов – литературно-художественный журнал «Перезвоны», который отправился к новому владельцу, заплатившему за него 180 тысяч рублей, «Сказание о земле русской», которое было продано за 120 тысяч, и издание «Талмуд и евреи», ушедшее за 125 тысяч рублей.

Автограф Владимира Путина. Фото: Российский аукционный дом

Не остался без внимания и автограф Владимира Путина 25-летней давности. Тогда политическая карьера президента только начиналась, и он работал председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Подпись его стоит на свидетельстве, в котором говорится о создании в городе нового закрытого акционерного общества. Купить автограф Путина предлагалось минимум за 40 тысяч рублей.

- Сразу после аукциона начались звонки по приобретения автографа президента, - пояснили «Комсомолке» организаторы аукциона. – Он будет куплен на постаукционных продажах.

В общей сложности продажа раритетов длилась более трех часов. Из заявленных 357 лотов с молотка ушли больше половины.