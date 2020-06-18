За последние сутки в России зафиксировано 7790 новых случаев заболевания COVID-19. Из них число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 июня 2020 года составило 231 человек. Постепенно количество заболевших в городе снижается.

- На 18 июня в Петербурге зарегистрировано еще 231 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число подтвержденных инфицированных составило уже 21506 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Количество выздоровевших с каждым днем тоже увеличивается. Так за последние сутки были выписаны после COVID-19 637 петербуржцев. Уже 11324 человек полностью переболели новой инфекцией.

Появились и подтвержденные смерти. На 18 июля стало известно о 29 новых жертвах коронавируса. За все время эпидемии в Петербурге уже скончались 756 пациентов с COVID-19. Подробности о умерших пациентах позже сообщит комитет по здравоохранению.

Накануне руководитель Центра Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что Петербург вышел на плато по коронавирусу. Однако впереди город ждет вторая волна, к которой необходимо начать готовиться уже сейчас.