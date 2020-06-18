В Колпино иномарка снесла на переходе двух женщин с четырьмя детьми

Шесть человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Утром 18 июня внедорожник «Фольксваген Туарег» на пешеходном переходе сбил двух женщин с четырьмя маленькими девочками.

- По предварительной информации около 11:20 в городе Колпино у дома 51 по Октябрьской улице водитель, управляя «Фольксваген Туарег», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух женщин 1988 г.р. и 1989 г.р. и четырех девочек 2012, 2013,2015, 2016 г.р. Все пострадавшие направлены в больницу, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

Матери пострадавших детей госпитализированы в удовлетворительном состоянии, а девочки в возрасте от 4 до 8 лет получили травмы средней степени тяжести.

Известно, что за рулем иномарки находился 66-летний мужчина.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, инспекторы ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия.