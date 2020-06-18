109 единиц исторической и новейшей техники покажут на параде в Санкт-Петербурге

Коронавирус столкнул в одном временном промежутке сразу две важнейших даты Великой Отечественной: 22 июня, день начала войны, и 24 июня – дату первого и одновременного юбилейного 75-го Парада Победы. Несмотря на пандемию, в Петербурге к обеим датам подготовили целую программу.

В ДЕНЬ СКОРБИ, 22 ИЮНЯ

Всего к 22 и 24 июня в городе, пережившем блокаду, организуют 11 общегородских мероприятий, еще 33 проведут в районах Петербурга. Из-за непростой эпидемиологической обстановки большинство из них, увы, пройдет в онлайне.

– На Пискаревском мемориальном кладбище в этот раз большой церемонии не будет, сутра и до середины дня оно будет закрыто, – отметила и.о. председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галина Колосова. – Горожане, которые захотят принести цветы, смогут возложить их у Вечного огня после 15:00, там будет предусмотрена стойка. Но просим от посещения Пискаревского все же воздержаться, потому что есть риск массового скопления людей, а мемориальное кладбище как объект культуры разрешения на это пока не имеет.

Блокадники от визита на Пискаревку в святой для них день отказались.

– Мы впервые не будем участвовать в траурном шествии 22 июня: блокадники примут участие в своих районных церемониях у районных мемориалов, чтобы все прошло тихо, спокойно и сообразно обстановке, – сообщила председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Блокадники от визита на Пискаревку в святой для них день отказались.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Военные в скорбный день возложат цветы и венки к братским могилам, а командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлев почтит память погибших воинов во время церемонии в акватории Финского залива.

Ключевым событием 22 июня станет всероссийская минута молчания в 12:15, которую совместят с онлайн-акцией «Свеча памяти». Каждый может зайти на сайт деньпамяти.рф, бесплатно скачать мобильное приложение и зажечь на интерактивной карте России свою свечу.

– Решились мы и на офлайн-мероприятие, которое проведем очень аккуратно, с использование средств индивидуальной защиты и социальной дистанцией, – добавила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. – В ночь на 22 июня у мемориала «Корчмино» в поселке Саперный зажжется панно из свечей размером 16 на 9 метров, изображающее жительницу блокадного города с ребенком на руках. Акция будет транслироваться онлайн.

В четыре часа утра, по инициативе фонда «Память поколений», в сети стартует молодежный показ короткометражек о войне. Киномарафон продлится 12 часов.

Параллельно в городе проходит поэтический марафон «1418 строк». До конца месяца участники будут записывать видеоролики, на которых они читают свои любимые военные стихи, а также участвовать в викторинах и интеллектуальных играх на знание военной литературы.

24 июня в Параде на Дворцовой будут задействованы 4 500 военнослужащих.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

К украшению Петербурга к празднованию 75-летия Победы готовились целый год. В сумме на создание праздничного настроения потратили около 60 миллионов рублей.

– Концепция централизованного праздничного оформления утверждена, – рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. – В этом году украсим 110 адресов, используем для этого 5 410 декоративных элементов, в том числе знамена Победы, флаги России, баннеры и флаги на опорах освещения, композиции на фасадах зданий в центре города. Впервые оформим Миллионную улицу, Большую Морскую, Потемкинскую, Лиговский проспект от площади Восстания до улицы Жуковского и Заневскую площадь. Гарантирую: город встретит дату нарядным и порадует всех, прежде всего, ветеранов.

К украшению города приступили 15 июня. Две трети украшений уже разместили, а к 24 числу флаги и знамена появятся на основных магистралях Петербурга.

Подготовились и к трансляции Парада и салюта по телевиденью (ее проведут канал «Санкт-Петербург» и 78 канал) и на экранах в центре города.

НА ДВОРЦОВОЙ

24 июня в Параде задействуют 4 500 военнослужащих, который пронесут по Дворцовой площади исторические знамена. «Юнармия» в этом году в нем участвовать не будет, «чтобы оградить детей от угрозы».

Три расчета облачат в историческую форму сухопутных войск, ВВС и ВМФ Советской армии и вооружат историческими образцами оружия. Остальные марширующие будут вооружены новейшими автоматами Калашникова АК-12.

– Механизированная колонна включит 109 единиц исторической и новейшей техники, – сообщил заместитель командующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Игорь Серицкий. – Откроет прохождение по площади танк Т-34, за ним проследуют новейшие Т-72Б3, БМП-3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У» и «Тайфун-К», зенитно-ракетный комплекс «Тайфун», самоходные зенитные установки, ракетный комплекс «Искандер-М», ракетные реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Кроме военных и 720 гостей на трибунах, больше на Дворцовую площадь никого не пустят.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Над Дворцовой пролетят 30 самолетов и вертолетов. Авиаколонну возглавит Ми-26 – крупнейший транспортный вертолет в мире. Вслед за ним звеньями пролетят вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52 «Аллигатор», самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34. На Парад летчики поднимутся с четырех военных аэродромов, расположенных в Петербурге, Карелии и Тверской области.

Чтобы соблюсти противовирусные нормы, транспорт и саму Дворцовую площадь обработают накануне Парада. Участников торжества периодически проверяют на коронавирус, тренируются они в масках и перчатках.

В годовщину первого Парада Победы выставки вооружения организуют в Выборге, Гатчине, Луге и еще 18 городах и поселках Ленобласти.

НА ТРИБУНАХ

На Дворцовой площади уже собирают трибуны на 1 450 посадочных мест. Увы, из-за коронавируса разместиться на них – через одного и в шахматном порядке – смогут только 720 зрителей. В их числе – 200 ветеранов.

– Мы предусмотрели возможность, с соблюдением всех строгих правил санитарно-гигиенической безопасности, сделать зрителями Парада 200 ветеранов, – пояснила Галина Колосова. – Списки уже подготовлены. Самому старшему из ветеранов в этом году исполняется 101 год.

Доставку почетных гостей на Дворцовую организуют районные администрации, сопровождать ветеранов будут медики и волонтеры. Кстати, врачи и сами будут в числе почетных зрителей Парада.

– Проход к трибунам будет организован через контрольно-пропускные пункты. На двух КПП установят по три рамки металлоискателя, – поведал заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко. – На КПП при надобности будут выдавать средства индивидуальной защиты. Накануне торжества трибунный комплекс продезинфицируют.

Военные пронесут по Дворцовой площади исторические знамена.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кроме военных и 720 гостей на трибунах, больше на Дворцовую площадь никого не пустят: ближайшая точка, откуда можно будет попробовать наблюдать Парад, – сад Адмиралтейства.

Толкучки на тротуарах Невского проспекта не допустят посты полиции. От начала Невского и до Зеленого моста тротуары закрою полностью.

ЦИФРА:

На сегодня в Петербурге проживает 6 300 непосредственных участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны.

ДОСЛОВНО:

Василий ВОЛОБУЕВ, председатель Совета ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

– В этом году из-за коронавируса совпали два мероприятия – трагическое и героическое. Для нас, ветеранов, важно, чтобы память жила в сердцах потомках на многие века. Но участников и свидетелей тех событий остается все меньше, а потому еще более остро встает вопрос о сохранении памяти. В связи с самоизоляцией последние месяцы ветераны менее активно работали в плане патриотического воспитания. Но мы поставили себе задачу с началом учебного года активно продолжить эту важную работу.