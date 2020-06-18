Специалисты - о миллионе трудовых мигрантов, уехавших из Санкт-Петербурга из-за коронавируса: «Плюс не перекрывает минусы»

Около миллиона работников невысокой квалификации, которые приехали зарабатывать в Петербург из других регионов России, покинули город из-за коронавируса. Такую цифру привел вице-губернатор Евгений Елин.

– Мы получили отток рабочей силы с относительно невысокой квалификацией. Речь идет не о гастарбайтерах, а о гражданах России из других регионов, – отметил в интервью «Деловому Петербургу» Евгений Елин. – По нашим оценкам, уехало около миллиона человек. То есть у нас появилось много рабочих мест.

Хорошо это или плохо? «Комсомолка» спросила экспертов. По их оценкам, практически все из покинувших Петербург трудовых мигрантов родом из регионов Северо-Запада, а также Кировской, Владимирской, Тверской областей – те, кто не отправился покорять столицу.

– По официальным данным, примерно 400 000 человек приезжали в Петербург на работу из Ленобласти, – объясняет президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек. – Город покинули или так и не посетили сезонные рабочие. Город покинули неофициально трудоустроенные люди, работающие в теневой экономике: именно по тем, кто в тени, кризис ударил больнее всего, ведь они не смогли рассчитывать на поддержку государства. В основном же работников потеряли малый и гостиничный бизнес, туризм и отдых – те сферы, которые закрылись в начале марта. Естественно, люди подождали полмесяца-месяц – и уехали.

Эксперты говорят, что практически все из покинувших Петербург трудовых мигрантов родом из регионов Северо-Запада.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сферы постепенно запускаются после трех месяцев самоизоляции и удаленки: услуги, торговля, на горизонте – летний отдых и парки. Освободившиеся в них рабочие места заполняются прежними или новыми работниками.

– И петербуржцами в том числе, – замечает Александр Ходачек. – Произойдет замещение трудовых мигрантов из других регионов, которые приезжали на условиях временной занятости, петербуржцами. Это плюс, так как петербуржцы, скорее всего, оформятся официально, и налог на доход физических лиц будет пополнять городской бюджет.

А вот профессор кафедры социологии культуры и коммуникации СПбГУ, доктор философских наук Владимир Козловский не видит в отхлынувшей волне трудовых мигрантов и обилии рабочих мест ничего хорошего.

– Плюс наличия освободившихся рабочих мест не перекрывает минусы, которые возникают в связи с исчезновением этой рабочей силы, – объясняет социолог. – Для трудовой миграции отъезд целого миллиона работников – момент печальный, поскольку они, видимо, были востребованы в Петербурге и хорошо вписывались в нашу экономику. В авральном режиме исчез целый слой рабочей силы. Если петербуржцы займут их места, то их придется обучать и натаскивать, а это дополнительные затраты. А если речь о низкооплачиваемом неквалифицированном труде, на такую работу согласятся немногие петербуржцы, разве что в ситуации крайней нужды. В любом случае, это дополнительная нагрузка на экономику и, как следствие, снижение уплаты налогов.

По официальным данным, примерно 400 000 человек приезжали в Петербург на работу из ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН

По предположениям Козловского, освободившиеся рабочие места, скорее, займут не петербуржцы, а мигранты из ближнего зарубежья.

– Для них ситуация оказалась еще более серьезная, поскольку многие остались без работы и без доходов. Некоторые вынуждены были уехать, но большинство сидит и ждет шанса, – объясняет специалист. – Те из них, у кого есть документы для трудоустройства, станут занимать рабочие места, это неизбежно: свято место пусто не бывает.

Если с Ленинградской областью все более-менее понятно, то возвращение в Петербург вахтовиков из других регионов России навевает сомнение: наверняка часть из них трудоустроится в других регионах. По оценке Ходачека, обратно к берегам Невы приедет меньше половины отечественных трудовых мигрантов. Причина, отчасти, и в том, что их рабочие места просто исчезнут вместе с закрывшимися или сменившими род деятельности фирмами.