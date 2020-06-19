2020-06-19T17:31:14+03:00
Общество

Глава Чувашии рассказал о последнем разговоре с Михаилом Игнатьевым

Вечером 18 июня стало известно, что экс-глава региона умер в больнице Санкт-Петербурга от сердечной недостаточности
Роман ЛЯЛИН
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Михаил Игнатьев скончался в Санкт-ПетербургеМихаил Игнатьев скончался в Санкт-ПетербургеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Санкт-Петербурге в НМИЦ Алмазова после тяжелого течения болезни скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Экс-чиновник находился в больнице несколько месяцев. По предварительной информации, у Игнатьева был обширный инфаркт, поле которого началась сердечная недостаточность. Болезнь осложнялась двухсторонней пневмонией.

- Михаил Васильевич скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, - пояснил «КП-Петербург» и.о. главы Чувашии Олег Николаев. – Но официального заключения я еще не видел, ведь он лечился в больнице Санкт-Петербурга. В ближайшее время специалисты должны написать причину смерти. Последний раз я встречался с ним в феврале. Он как раз говорил, что собирается лечиться в Санкт-Петербурге. Рассказывал, что готовится к очередной операции на сердце.

Сейчас в республике готовятся к прощанию с Михаилом Игнатьевым. Точной даты похорон пока нет.

- Для организации похоронных мероприятий создана специальная комиссия, - добавил Олег Николаев.

Напомним, Михаил Игнатьев возглавлял Чувашию с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Он покинул пост главы региона после скандала с вручением ключей сотруднику МЧС, которого заставил прыгать за ключами от нового служебного автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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