2020-06-19T15:49:56+03:00
Здоровье

Эксперты не исключают, что люди, переболевшие коронавирусом, могут стать инвалидами на всю жизнь

Болезнь оставляет о себе опасное напоминание - тромбы в сосудах
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Те, кто переболел коронавирусом, имеют все шансы в недалеком будущем получить инвалидность.Те, кто переболел коронавирусом, имеют все шансы в недалеком будущем получить инвалидность.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Те, кто переболел коронавирусом, имеют все шансы в недалеком будущем получить инвалидность. Речь, конечно, идет не обо всех, а лишь о тех, у кого болезнь прошла в тяжелой форме, и наблюдалась дыхательная недостаточность. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказал главный врач Киришской межрайонной больницы в Ленинградской области Станислав Серафимов.

- Все дело в том, что к дыхательной недостаточности приводят тромбы, которые образуются в сосудах, - объяснил медик. - Они же, зачастую, становятся причиной смерти пациента. Проблема в том, что профилактике тромбообразования во время болезни у нас до сих пор уделяется очень мало внимания.

Сейчас на первое место выходит проблема даже не лечения самого вируса, а проблема реабилитации пациента, который его перенес. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас на первое место выходит проблема даже не лечения самого вируса, а проблема реабилитации пациента, который его перенес.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем, продолжает Серафимов, даже после того, как человек благополучно вылечился и покинул стены больницы, сгустки крови в сосудах никуда не исчезают.

- У человека по мере развития этого процесса появляется одышка, слабость, могут возникнуть почечная, сердечная и легочная недостаточность, - констатирует специалист. - А в будущем это может привести к инвалидности.

Поэтому, по словам Серафимова, сейчас на первое место выходит проблема даже не лечения самого вируса, а проблема реабилитации пациента, который его перенес.

- Об этом сейчас говорят во всем мире, - констатирует медик. - И у нас в России этот вопрос тоже поднимается — в частности, академиком, доктором медицинских наук, пульмонологом Александром Чучалиным - но пока что, к сожалению, недостаточно активно.

Врачи: после того, как человек вылечился от коронавируса, сгустки крови в сосудах никуда не исчезают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи: после того, как человек вылечился от коронавируса, сгустки крови в сосудах никуда не исчезают.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, повторимся, тромбоз и ранняя инвалидность грозят не всем, а только тем, кто перенес заболевание в тяжелой форме. Но с учетом того, что коронавирус одинаково успешно поражает людей обоих полов и всех возрастов, лучшее, что можно сделать — постараться его не подхватить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Картофель: польза и вред для организма
Картофель — очень популярный и всеми любимый продукт. Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах, а богатство полезными свойствами делает картофель незаменимым помощником в борьбе с многими недугами
«В Подмосковье каждый третий клещ инфицирован боррелиозом» - эксперт Минздрава предупредил о рисках заражения во время праздников на природе
Об опасностях, которые могут ожидают отдыхающих, и способах уберечься рассказал профессор-вирусолог Александр Лукашев
AliExpress Россия предоставит бесплатные маски для защиты волонтёров Московской области
Компания AliExpress Россия обеспечит бесплатными защитными масками волонтёров и сотрудников больниц Московской области. Для этого в Министерство промышленности Московской области было передано 500 тысяч масок
Профилактика простудных заболеваний
Простудные заболевания, особенно вирусные, – это наиболее распространенные болезни во всем мире. Эффективных лекарств, которые бы активно влияли на вирусы, пока нет, поэтому особенно актуальна профилактика простудных заболеваний. Но что будет полезно?
Сифилис
Одна из самых страшных и загадочных венерических болезней человечества не покидает его уже много столетий. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о природе возникновения этого коварного недуга. А сифилис тем временем продолжает разгуливать
Простатит и сидячий образ жизни
Мало кто задумывается, что сидячий образ жизни и простатит могут быть связаны. Если заболевание появляется, причину ищут где угодно. Между тем, именно отсутствие активности в перспективе плохо влияет на мужское здоровье. Узнаем у экспертов
Новости 24
Глава петербургского Роспотребназора рассказала, при каких условиях юнармейцы смогут принять участие в Параде Победы
Енота, просидевшего трое суток на дереве в Санкт-Петербурге, объявили в розыск
Петербургским семьям с детьми-инвалидами дадут деньги на покупку жилья
Смольный подготовил новые ослабления карантинных мер в Санкт-Петербурге
Комитет по природопользованию рассказал, почему вода в реках Санкт-Петербурга изменила свой цвет
Новые станции «скорой помощи» появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Впервые за три месяца Мариинский театр даст живой концерт
Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Ливень затопил Боткинскую и Мариинскую больницы Сакнт-Петербурга 18 июня
Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ
У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка
Полиция поймала угонщика, который увел «Лэнд Крузер» у вице-мисс Великий Новгород
Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка 21 июня 2020 года
Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений
Погода в выходные 19 и 20 июня 2020 в Санкт-Петербурге удивит горожан
Медики федеральных центров и водители скорых, получат выплаты за работу с COVID-19
Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года
Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге
Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года