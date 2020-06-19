Эксперты не исключают, что люди, переболевшие коронавирусом, могут стать инвалидами на всю жизнь

Те, кто переболел коронавирусом, имеют все шансы в недалеком будущем получить инвалидность. Речь, конечно, идет не обо всех, а лишь о тех, у кого болезнь прошла в тяжелой форме, и наблюдалась дыхательная недостаточность. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказал главный врач Киришской межрайонной больницы в Ленинградской области Станислав Серафимов.

- Все дело в том, что к дыхательной недостаточности приводят тромбы, которые образуются в сосудах, - объяснил медик. - Они же, зачастую, становятся причиной смерти пациента. Проблема в том, что профилактике тромбообразования во время болезни у нас до сих пор уделяется очень мало внимания.

Сейчас на первое место выходит проблема даже не лечения самого вируса, а проблема реабилитации пациента, который его перенес.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем, продолжает Серафимов, даже после того, как человек благополучно вылечился и покинул стены больницы, сгустки крови в сосудах никуда не исчезают.

- У человека по мере развития этого процесса появляется одышка, слабость, могут возникнуть почечная, сердечная и легочная недостаточность, - констатирует специалист. - А в будущем это может привести к инвалидности.

Поэтому, по словам Серафимова, сейчас на первое место выходит проблема даже не лечения самого вируса, а проблема реабилитации пациента, который его перенес.

- Об этом сейчас говорят во всем мире, - констатирует медик. - И у нас в России этот вопрос тоже поднимается — в частности, академиком, доктором медицинских наук, пульмонологом Александром Чучалиным - но пока что, к сожалению, недостаточно активно.

Врачи: после того, как человек вылечился от коронавируса, сгустки крови в сосудах никуда не исчезают.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, повторимся, тромбоз и ранняя инвалидность грозят не всем, а только тем, кто перенес заболевание в тяжелой форме. Но с учетом того, что коронавирус одинаково успешно поражает людей обоих полов и всех возрастов, лучшее, что можно сделать — постараться его не подхватить.