Дочь экс-депутата Госдумы Дениса Волчек на Range Rover сбила 5-летнего ребенка в Санкт-Петербурге

Авария с участием пятилетнего ребенка произошла в Петроградском районе Санкт-Петербурга 16 июня. Мальчик переходил дорогу в районе дома 50 на Чкаловском проспекте по "зебре", когда в него на скорости влетел Range Rover с 22-летним водителем за рулем.

- Пострадавший пешеход госпитализирован с тяжелыми травмами, - сообщали в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По фату ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Денис Волчек сейчас в СИЗО, его задержали сотрудники ФСБ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас материалы проверки направлены следователям.

- По данному ДТП с учетом вреда, полученного ребенком, материалы из ГИБДД переданы следователям ГУ МВД России, - пояснил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Следователями уже назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

За рулем автомобиля, по данным "КП-Петербург", находилась дочь экс-депутата Госдумы РФ Дениса Волчек 22-летняя Яна. Отец Яны и сам недавно заинтересовал силовиков. Бывшего парламентария задержали в Санкт-Петербурге 22 апреля сотрудники ФСБ. Волчека доставили в Москву, где взяли под арест по обвинению в приготовлении к крупному мошенничеству.

Пока Денис Волчек находится в СИЗО, его дочь объясняется перед следователями по другому происшествию.