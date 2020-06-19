2020-06-19T18:53:33+03:00
Происшествия

Дочь экс-депутата Госдумы Дениса Волчек на Range Rover сбила 5-летнего ребенка в Санкт-Петербурге

Мальчик шел по пешеходному переходу, когда на него вылетел внедорожник. Малыш госпитализирован, за его жизнь борются врачи [видео]
Роман ЛЯЛИН
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За рулем Range Rover, который сбил 5-летнего ребенка, оказалась дочь депутата.За рулем Range Rover, который сбил 5-летнего ребенка, оказалась дочь депутата.Фото: СОЦСЕТИ
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Авария с участием пятилетнего ребенка произошла в Петроградском районе Санкт-Петербурга 16 июня. Мальчик переходил дорогу в районе дома 50 на Чкаловском проспекте по "зебре", когда в него на скорости влетел Range Rover с 22-летним водителем за рулем.

- Пострадавший пешеход госпитализирован с тяжелыми травмами, - сообщали в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По фату ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Денис Волчек сейчас в СИЗО, его задержали сотрудники ФСБ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Денис Волчек сейчас в СИЗО, его задержали сотрудники ФСБ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас материалы проверки направлены следователям.

- По данному ДТП с учетом вреда, полученного ребенком, материалы из ГИБДД переданы следователям ГУ МВД России, - пояснил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Следователями уже назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

За рулем автомобиля, по данным "КП-Петербург", находилась дочь экс-депутата Госдумы РФ Дениса Волчек 22-летняя Яна. Отец Яны и сам недавно заинтересовал силовиков. Бывшего парламентария задержали в Санкт-Петербурге 22 апреля сотрудники ФСБ. Волчека доставили в Москву, где взяли под арест по обвинению в приготовлении к крупному мошенничеству.

Пока Денис Волчек находится в СИЗО, его дочь объясняется перед следователями по другому происшествию.

Дочь депутата Яна Волчек на "Рендж Ровер" сбила ребенка в центре Санкт-Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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