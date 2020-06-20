Пиво со свойствами кефира: Ученые из Санкт-Петербурга придумали, как сделать пенный напиток полезным

Ученые факультета биотехнологий университета ИТМО из Санкт-Петербурга решили поспорить с традиционным тезисом всех жен и тещ планеты Земля: «пиво - это вредно». Вот уже четыре месяца они работают над созданием пенного напитка, который не только позволит расслабиться вечером пятницы, но и благотворно влиять на организм - успокаивать кишечные расстройства, способствовать пищеварению и бороться с патогенной микрофлорой. Почти, как кефир!

Одним из важнейших компонентов «лечебного пива» останутся дрожжи, так как они поглощают сахар из сусла, а взамен производят спирт и углекислоту. Но вот мало кто знает, что дрожжей существует огромное множество. И мы сейчас не про тот ассортимент, который есть на полках магазинов у дома.

Для получения полезного пива ученые используют специальные дрожжи, открытые в 1920-е годы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы решили попробовать использовать для приготовления пива тропический штамм дрожжей, открытый французским микробиологом Анри Буларом в начале 1920-х годов, - рассказывает аспирант факультета пищевых биотехнологий и инженерии Артем Морозов. - Когда-то Булар путешествовал по Индокитаю и выяснил, что эти дрожжи спасали местное население от холеры.

Булар запатентовал свое открытие как средство от диареи. А ученые ИТМО пошли дальше: рассудили, что если «тропические» дрожжи могут работать как пробиотик, почему бы не использовать их в пивоварении? Тем более, как выяснилось, они способны не разрушаться в желудке и проникать в кишечник - что, собственно, от пробиотика и требуется. Кроме того, открытые Буларом дрожжи производят меньше алкоголя, а алкоголь - самая вредная составляющая пива.

- Подобная работа ведется сейчас за рубежом, - отмечает Артем Морозов. - Но я лично не слышал, чтобы где-то по ней публиковались серьезные научные статьи. А в России наш опыт совершенно точно первый. В марте мы заказали опытные образцы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов в Москве, но работу пришлось остановить из-за коронавируса. Надеюсь, в ближайшее время мы к ней вернемся.

По словам команды проекта, напиток будет нормализовать микрофлору кишечника и бороться со вредными бактериями.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конечно, предварительные данные еще нужно будет проверять и перепроверять: так, например, не до конца понятно, сохранят ли дрожжи свои полезные свойства в процессе изготовления пива. Зато уже примерно можно представить, какой у получившегося напитка будет вкус: если верить нашему собеседнику - с фруктовыми оттенками и легкой кислинкой. А еще дрожжи Булара - даром что тропические! - оказались существами неприхотливыми. Чтобы комфортно себя чувствовать и размножаться, им достаточно обычной кормовой патоки. Так что если в будущем дело дойдет до промышленного производства (а у команды проекта есть и такая идея), готовое пиво не будет слишком дорогим - скорее расположится в среднем ценовом сегменте.

- Какое у этого проекта будущее, сказать пока трудно, - признается Морозов. - Так далеко мы еще не заглядывали. Но потенциал определенно есть, так что вполне возможно, наше пиво рано или поздно появится на прилавках магазинов. Если все сложится хорошо, ждать этого можно будет уже в следующем году.