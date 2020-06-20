ЦСКА - Зенит 20 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Трансляция матча ЦСКА (Москва) – «Зенит» 20 июня 2020

Добрый день, дорогие друзья! Жизнь продолжается! Ковид еще не отступил, но футбол уже вернулся! 19-го июня возобновился чемпионат РПЛ, а уже 20-го состоялся один из центральных матчей финишной части турнира! ЦСКА в Москве сыграет с петербургским «Зенитом».

И эта встреча во многом может решить судьбу чемпионского титула! К летней концовке чемпионата действующий чемпион подошел с солидным отрывом. У «сине-бело-голубых» после 22 игр в активе 50 очков. Отрыв от второй строчки, которое занимает «Локомотив», составляет 9 баллов! Упустить такой гандикап за 8 туров до концовки, конечно, сложно! Но история футбола знает и не такие казусы!

Поэтому, зенитовцам очень важно не остаться с «баранкой» после визита к армейцам. Тем более, что впервые за долгое время команда останется без поддержки своих фанатов!

Вход на стадион будет разрешен только поклонникам ЦСКА. Да, и сама московская команда способна обыграть любого противника.

И очки им нужны не меньше, чем зенитовцам. Находясь на пятом месте, они по-прежнему рассчитывают попасть в зону Лиги чемпионов! Поэтому, завтра на «ВЭБ Арене» будет жарко в прямом и переносном смысле слова! Такой футбол пропустить нельзя!

Прогноз на матч ЦСКА (Москва) – «Зенит» 20 июня 2029

У команд предпочтительные шансы на ничью

Время начала матча ЦСКА (Москва) – «Зенит» 20 июня 2020

Матч ЦСКА (Москва) – «Зенит» 20 июня 19:00 по московскому времени

Где смотреть матч ЦСКА (Москва) – «Зенит» 20 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА (Москва) – «Зенит» можно посмотреть 20 июня и начнется в 18:35 по московскому времени на канале «Матч ТВ»