«У пациентки дергалось все лицо»: врач рассказал о «скрытых» симптомах коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 может оказаться еще коварнее, чем о нем принято думать. За последние месяцы медики по всему миру — и в России в том числе — столкнулись с огромным количество его совершенно нетипичных симптомов, многие из которых до сих пор с трудом поддаются анализу. О самых странных, а порой и откровенно пугающих проявлениях болезни «КП-Санкт-Петербург» рассказал главный врач Киришской межрайонной больницы Ленинградской области Станислав Серафимов.

«СИНДРОМ ПОБИТОЙ СОБАКИ»

- Вы знаете, я могу с уверенностью заявить — ни с чем подобным современная медицина пока что не сталкивалась, - констатирует медик. - Раньше мы думали, что у этого коронавируса есть ряд вполне четких и стабильных проявлений: высокая температура, кашель, потеря обоняния. Но все оказалось совсем не так.

К примеру, поясняет Серафимов, персонал больницы на собственном опыте выяснил, что единственным симптомом заражения могут быть нервные и психические расстройства.

Отсутствие температуры, по словам медика, вовсе не говорит об отсутствии в организме вируса.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Однажды к нам обратилась женщина, - вспоминает врач. - Довольно возрастная — ближе к семидесяти, если не ошибаюсь. У нее была единственная проблема — дергались лицевые мышцы. Представьте — перед тобой сидит человек, а у него все лицо -щеки, верхняя губа, нижняя - «играет», дергается. Жуткое зрелище. Мы, конечно, провели все необходимые обследования. Думали, может, это неврологическое. Грешили даже на онкологию с активным метастазированием в мозг. Но оказалось, что она заражена коронавирусом — компьютерная томография показала повреждения 10 % легких. Причем после того, как она вылечилась, тремор сошел на нет.

Таких пациентов, продолжает наш собеседник, в больнице в последние месяцы видели не раз и не два. Для особо тяжелых состояний врачи даже придумали неофициальный термин «синдром побитой собаки».

- Совсем недавно к нам поступил молодой парень, - продолжает Серафимов. - Та же картина: ни температуры, ни кашля, вообще никаких видимых проявлений. Единственное — угнетенное состояние. На вопросы отвечает вяло, смотрит в одну точку, еле двигается. Отправляет на КТ — коронавирус, поражение легких. И такое же развитие: как только человек проходит лечение, к нему сразу возвращаются силы и настроение.

Особенно явно расстройства центральной нервной системы, вызванные коронавирусом, проявляются у пожилых людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

«НИ С ЧЕМ ПОДОБНЫМ МЕДИЦИНА ЕЩЕ НЕ СТАЛКИВАЛАСЬ»

От чего это зависит, и почему у одних инфекция вызывает кашель, потерю обоняния и другие «классические ковидные» симптомы, а у других проявляется нервными расстройствами, сказать пока трудно, констатирует медик. Скорее всего, дело в индивидуальных особенностях организма.

- Вообще у всех, сколько бы мы ни наблюдали, болезнь проявляется по-разному, - продолжает Серафимов. - У нас, например, заболели коллеги — семья медицинских работников. Из четырех человек каждый пережил заражение по-своему — кто-то слегка потемпературил, кто-то промучался ринитом, у кого-то пропало обоняние. И антитела на коронавирус подтвердились только у одного человека из четырех. Поэтому, повторюсь — болезнь очень сложная, со своей спецификой, своими до сих пор не разгаданными загадками. Мы только недавно, например, выяснили, что, зачастую, решающее значение для пациента имеет профилактика образования тромбов. Сколько еще только предстоит выяснить — несмотря на то, что ситуация очень тяжелая, и времени мало — я не берусь даже предположить.

Напомним: всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге заболели около 22 000 человек. При этом тех, кто переболел бессимптомно, по данным экспертов Европейского университета, может быть куда больше — до 200 000.

Врачи признаются: ни с чем, подобным нынешней угрозе, современная медицина еще не сталкивалась.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕТНО

Вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям Николай Контаров: - Действительно, одной из отличительных черт нового коронавируса SARS-CoV-2 является способность воздействовать на самые разные группы органов: от легких и почек до сердца, печени и мозга. Попав в мозг, он нарушает работу центральной нервной системы и может даже привести к инсульту. Причем никакой выборки по заболевшим тут сделать невозможно: вирус может укорениться и в мозгу совсем молодого и совсем пожилого человека и начать его разрушать. Просто у пожилых людей центральная нервная система, как правило, и так ослаблена в силу естественных возрастных причин, поэтому вирусные проявления, как правило, становятся видны раньше.